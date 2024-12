GTA 5 Online: Kein PS-Plus-Abo? Rockstar lässt euch dennoch in das Spiel

Erst gestern hat Entwickler Rockstar Games mit dem „Agents of Sabotage“-Update für „GTA 5 Online“ jede Menge neue Funktionen und Aktivitäten in den Mehrspieler-Modus des Open-World-Actionspiels integriert. Damit interessierte Spieler auch ohne zusätzliche Kosten einen Blick auf die neuen Inhalte werfen können, lässt sich „GTA 5 Online“ ab sofort auch ohne aktive PS-Plus-Mitgliedschaft spielen. Gültig ist diese Aktion bis zum 24. Dezember 2024.

Bereits in der Vergangenheit lockte Rockstar Games im Zuge der regelmäßigen Updates für „GTA 5 Online“ mit ähnlichen Aktionen. Dadurch erhoffen sich die Macher neue Spieler anzulocken, ohne dass diese erst für ein PlayStation-Plus-Abonnement bei Sony bezahlen müssen.

GTA 5 Online mit neuen Missionen und Belohnungen

Dank des neuen „Agents of Sabotage“-Update können sich Spieler von „GTA 5 Online“ unter anderem auf vier neue und mehrstufige Missionen freuen, bei denen sie ihr Können in den Bereichen Hacking, Infiltration und Sabotage unter Beweis stellen müssen. Beispielsweise gilt es, gefährliche Militärtechnologie zu entwenden und einen Einbruch in die Maze Bank zu verüben, um an eine geheime Schmiergeldkasse zu gelangen.

Als Belohnung winken nicht nur jede Menge GTA-Dollar, sondern auch Auszeichnungen, die im neuen Hauptquartier präsentiert werden können. Die Darnell-Bros-Textilfabrik wird so zum neuen Dreh- und Angelpunkt im „Agents of Sabotage“-Update und bietet neben seiner Hightech-Ausstattung auch einen Zugang zu unterirdischen Wegen, die ein schnelles Reisen ermöglichen.

Außerdem erweitert die Aktualisierung „GTA 5 Online“ um neue Fahrzeuge und Verbesserungen. Dazu zählen beispielsweise Spionagetools wie ein Sammelobjektscanner oder ein Lenkraketen-Störsender. Mit Streifenfahrten und Polizeifahrzeug-Tests warten zudem neue Aktivitäten auf die Spieler.

Wann kommt GTA 6?

Während Rockstar Games also weiterhin neue Inhalte für „GTA 5 Online“ anbietet, wird hinter verschlossenen Türen natürlich fleißig am kommenden „GTA 6“ gearbeitet. Aktuell wird eine Veröffentlichung für den Herbst 2025 angepeilt.

Ob die Macher dieses Vorhaben in die Tat umsetzen können, bleibt aber abzuwarten. Bloomberg-Journalist Jason Schreier meinte erst kürzlich, dass ein Release von „GTA 6“ im Jahr 2025 ihn eher „schockieren“ würde.

Immerhin zeigte bereits die Vergangenheit, dass Verzögerungen bei Rockstar Games keine Seltenheit sind. So oder so scheint festzustehen: Der angepeilte Release-Zeitraum von „GTA 6“ scheint die Videospielbranche grundlegend zu beeinflussen.

Wie Bloomberg ebenfalls berichtete, würden konkurrierende Spielehersteller so lange wie möglich warten, um ihre Veröffentlichungstermine für den Herbst 2025 festzulegen – die Vorfreude auf „GTA 6“ sei einfach zu groß.

