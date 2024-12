Star Wars Outlaws: Mit Verbesserungen für PS5 Pro – Update 1.5.0 ist da

Wenige Wochen nach dem Release von „Star Wars Outlaws“ räumte Ubisoft ein, dass das Open-World-Abenteuer schwächer als intern erwartet startete. Aufgeben möchte der Publisher den Titel allerdings noch nicht.

Stattdessen erschienen in den letzten Wochen mehrere Updates, mit denen die Entwickler diverse Verbesserungen vornahmen. Darunter Anpassungen an der Gegner-KI im Kampf oder von den Spielern geforderte Änderungen an den Stealth-Mechaniken. Unter der Versionsbezeichnung 1.5.0 steht ab sofort das nächste Update zu „Star Wars Outlaws“ zum Download bereit.

Auf der PS5 setzt das Update einen 6,76 Gigabyte großen Download voraus. Nach dem Download dürft ihr euch auf spielerische und technische Verbesserungen freuen.

Diverse Optimierungen im spielerischen Bereich

Laut dem offiziellen Changelog nahmen die Entwickler von Ubisoft Massive mehrere Optimierungen im spielerischen Bereich vor. Beispielsweise behob das Team den Fehler, der dazu führen konnte, dass Großkampfschiffe nicht wie geplant im Weltraum erschienen. Hinzukommen weitere Verbesserungen an der KI der Gegner und die Behebung des Bugs, durch den euer „Gesucht“-Status in bestimmten Gebiet nicht mehr abnahm.

Auch die Probleme mit der Schnellreise auf Akiva und den feststeckenden NPCs im imperialen Komplex auf Toshara sollen nach der Installation des Updates 1.5.0 der Vergangenheit angehören. Ein weiteres Problem, über das die Spieler in den letzten Wochen klagten, betraf die vereinzelt auftretenden flackernden Lichter am unteren Bildschirmrand auf der PS5 und der Xbox Series X/S.

Auch dieser Bug wurde laut Ubisoft Massive behoben. Selbiges gilt für die teilweise nicht korrekt abgespielte Musik und die Clipping-Fehler, die bei der Kleidung von NPCs auftreten konnten.

„Dieses Update bringt unzählige Performanceverbesserungen und Anpassungen wie beispielsweise sanftere Übergänge, wenn NPCs in Deckung gehen und diese verlassen, oder verbesserte KI-Reaktionen auf Granaten und Kay, wenn sie durch Rauch verborgen sind“, führte Ubisoft zum neuen Update aus.

„Wir haben außerdem die Frame-Generierung und die DLSS-Optionen aktualisiert sowie eine Reihe von Verbesserungen an Gameplay, Benutzeroberfläche, Audio und mehr vorgenommen, um sicherzustellen, dass ihr in der ganzen Galaxie das bestmögliche Erlebnis habt.“

Den umfangreichen Changelog zum Update 1.5.0 findet ihr auf der offiziellen Website.

Ein neues Feature für die PS5 Pro

Auch „Star Wars Outlaws“ gehörte zu den Titeln, bei denen der Einsatz von PSSR auf der PS5 Pro zu flimmernden Objekten und Stellen führen konnte. Nach der Installation des Updates 1.5.0 können Spieler auf der PS5 Pro selbst wählen, auf welchen Upscaler sie setzen möchten.

Hier stehen sowohl die PSSR-Technik der PS5 Pro als auch das FSR, das auf der Standard-PS5 zum Einsatz kommt, zur Verfügung.

Zusätzlich zum Modus „Qualität (60 FPS)“ stehen jetzt die drei PS5-Standard-Optionen „Qualität“, „Performance“ und „Ausgewogen“ als wählbare Grafikoptionen auf der PS5 Pro bereit.

„Star Wars Outlaws“ erschien im August für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

