Star Wars Outlaws: Update 1.3.0 bringt verbesserte NPC-Kampf-KI und vieles mehr – Changelog

Auch einige Monate nach dem offiziellen Launch arbeitet Entwickler Ubisoft Massive fieberhaft daran, das Spielerlebnis in „Star Wars Outlaws“ zu verbessern. Längst sind nicht alle Bugs beseitigt, einige Gameplay-Aspekte können weiterhin verbessert werden. Dafür soll nun der just veröffentlichte Patch auf Version 1.3.0 sorgen, der einiges zu bieten hat.

Die Liste der Änderungen des neuen Updates für „Star Wars Outlaws“ ist ebenso umfangreich wie interessant. Unter anderem dürfen sich die Fans auf einen skalierten „Wanted“-Schwierigkeitsgrad freuen, der auf dem aktuellen Fortschritt des Spielers basiert. Diese Anpassung dürfte für ein besseres Balancing bei den Abenteuern von Kay Vess sorgen.

Außerdem haben sich die Entwickler nochmals das Verhalten der KI-Gegner zur Brust genommen und dieses optimiert. Somit sollten die Feinde künftig spürbar intelligenter zu Werke gehen, was sich vor allem auf den Verlauf der Kämpfe auswirken dürfte.

Des Weiteren hat sich Ubisoft Massive einiger Bugs angenommen, die im schlimmsten Fall zum kompletten Absturz des Spiels führen konnten. Vor allem bei der Auswahl von „Neues Spiel“ gab es vermehrt Berichte von genervten Fans, die plötzlich einen schwarzen Bildschirm vor der Nase hatten.

Auch ein PS5-spezifischer Crash Bug in „Star Wars Outlaws“ sollte nach der Installation des Updates 1.3.0 endlich der Vergangenheit angehören. Hinzu kommen eine Optimierung der allgemeinen Performance und Stabilität, unzählige Fixes sowie Anpassungen beim HUD und der Soundkulisse. Die vollständigen Patch Notes sind unter diesem Link zu finden.

Wie geht es mit Star Wars Outlaws weiter?

Mit der Veröffentlichung dieses Patches ist das Ende der Fahnenstange für „Star Wars Outlaws“ übrigens noch lange nicht erreicht. Ubisoft Massive hat im Zuge der Patch Notes auch weitere Details zum nächsten großen Title-Updates verkündet.

Dieses soll aktuellen Planungen zufolge am 21. November 2024 für alle Plattformen erscheinen und eine Vielzahl von Verbesserungen sowie zusätzlichen Features mit sich bringen. Am selben Tag erscheint der erste große DLC „Wild Card“ mit Lando Calrissian. Im Verlauf der nächsten Wochen will das Team noch mehr Informationen verraten. Für die Fans von Kay Vess bleibt es demnach weiterhin spannend.

