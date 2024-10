Star Wars Outlaws: Neue Zahlen – Verkäufe im ersten Monat sollen enttäuschen

Was sich in den letzten Wochen bereits abzeichnete, wurde vor wenigen Tagen von Ubisoft selbst bestätigt. Wie der Publisher einräumte, startete „Star Wars Outlaws“ in der Tat schwächer als intern erwartet.

Konkrete Zahlen nannte Ubisoft in diesem Zusammenhang nicht. Hier sprangen zunächst die Analysten von Ampere Analysis in die Bresche. Die Marktforscher berichteten, dass sich „Star Wars Outlaws“ bis Ende August rund 800.000 Mal verkaufte. Neue Zahlen lieferten uns in dieser Woche die Kollegen von Insider Gaming.

Wie Insider Gaming berichtet, beliefen sich die Verkaufszahlen von „Star Wars Outlaws“ im ersten Monat auf rund eine Million abgesetzte Einheiten.

Wie schlägt sich Outlaws im Vergleich mit Assassin’s Creed Mirage?

Laut Insider Gaming sollen die schwachen Verkaufszahlen von „Star Wars Outlaws“ auch ihren Anteil an Ubisofts Entscheidung, „Assassin’s Creed Shadows“ auf 2025 zu verschieben, gehabt haben.

Im weiteren Verlauf des Berichts zieht Insider Gaming einen Vergleich zwischen „Star Wars Outlaws“ und dem im Oktober 2023 veröffentlichten „Assassin’s Creed Mirage“.

Während das Abenteuer von Kay Vess und Nix im ersten Monat wie gesagt knapp eine Million Mal Käufer gefunden haben soll, verkaufte sich „Assassin’s Creed Mirage“ in drei Monaten mehr als fünf Millionen Mal. Im Fall von „Star Wars Outlaws“ müssen wir abschließend jedoch darauf hinweisen, dass Ubisoft weiterhin keine konkreten Zahlen nannte.

Stattdessen wies der Publisher lediglich darauf hin, dass die Verantwortlichen nicht gewillt sind, „Star Wars Outlaws“ vorschnell abzuschreiben.

Stattdessen arbeitet das Team von Ubisoft Massive an DLC und mehreren Updates. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Die Spielerfahrung zu verbessern. Das erste Update erscheint bereits am Donnerstag, den 3. Oktober 2024 und bringt neben diversen Fehlerbehebungen nicht näher genannte Verbesserungen mit sich.

Die komplette Update-Roadmap mit entsprechenden Terminen und weiteren Details findet ihr hier.

Neben den besagten Updates plant Ubisoft zwei umfangreiche Story-DLC zu „Star Wars Outlaws“. Los geht es mit „Wild Card“, das der Publisher kürzlich für einen Release am 21. November 2024 bestätigte.

Mit den Updates und den neuen Inhalten sollen die Verkaufszahlen des Open-World-Abenteuers im Weihnachtsgeschäft noch einmal Fahrt aufnehmen.

„Star Wars Outlaws“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

