Star Wars Outlaws: Termin für Wildcard – Wann erscheint der Story-DLC mit Lando Calrissian?

Unter den angekündigten Post-Launch-Inhalten von "Star Wars Outlaws" befinden sich zwei Story-DLCs. Der erste trägt den Namen "Wildcard" und bekam in dieser Woche einen Releasetermin spendiert. Wir verraten euch, wann es losgeht.

Wenige Wochen vor dem Release im August enthüllte Ubisoft die Content-Roadmap von „Star Wars Outlaws“. Zu den angekündigten Post-Launch-Inhalten gehörten zwei Story-DLCs.

Der erste DLC trägt den Namen „Wildcard“ und beschert uns das Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Dem Glücksspieler und Geschäftsmann Lando Calrissian. In dieser Woche spendierte Ubisoft dem „Wildcard“-DLC einen Releasetermin und gab bekannt, dass der erste Story-DLC am 21. November 2024 erscheint.

In „Wild Card“ versuchen die Protagonistin Kay Vess und ihr Begleiter Nix, ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren, in dem sie unter anderem gegen Lando antreten. Parallel zum Release von „Wildcard“ halten neue kostenlose Verträge für alle Spieler Einzug in „Star Wars Outlaws“.

Der zweite DLC folgt 2025

„Kay wird dafür angeheuert, ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren. Aber als sich ihre Wegen mit denen des berüchtigten Schmugglers Lando Calrissian kreuzen, wird ihr schnell klar, dass hier noch ein anderes Spiel gespielt wird“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von „Wildcard“ weiter.

Dem zweiten Story-DLC zu „Star Wars Outlaws“ spendierte Ubisoft bislang keinen Releasetermin. Stattdessen spricht der Publisher in der offiziellen Roadmap lediglich von einem Release im Jahr 2025.

Den zweiten Story-DLC veröffentlicht Ubisoft unter dem Titel „A Pirate’s Fortune“. Worum sich der zweite DLC dreht, verrät die Story-Beschreibung: „Der Ruf der Bahnbrecher eilt Kay voraus, als sie auf die Piratenveteranin Hondo Ohnaka trifft, die alte Rechnungen mit einer Bande halsabschneiderischer Piraten begleichen will.“

Die beiden Story-DLCs können sich interessierte Spieler im Rahmen des Season-Pass sichern, der im PlayStation Store für 39,99 Euro erhältlich ist.

Ubisoft verspricht spielerische Verbesserungen

In einem Statement räumte Ubisoft in dieser Woche ein, dass „Star Wars Outlaws“ schwächer als intern erwartet startete. Um diesen Trend zum Guten zu wenden, arbeiten die Entwickler auf Basis des Community-Feedbacks an diversen Verbesserungen. Laut Ubisoft sind sowohl Gameplay- als auch Quality-of-Life-Verbesserungen geplant.

„Euer Feedback ist von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, die Verbesserungen und Änderungen, die wir am Spiel vornehmen werden, zu priorisieren“, so der Publisher.

Und weiter: „Wir arbeiten intensiv an mehreren Updates, die Optimierungen, Gameplay-Polishing und Anpassungen sowie Quality-of-Life-Änderungen bringen werden. Darunter Anpassungen am Kampf und dem Stealth-Gameplay“.

„Star Wars Outlaws“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren