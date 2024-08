Star Wars Outlaws: Roadmap zum Season Pass enthüllt Zeitraum der beiden Story-DLCs

In diesem Monat steht der Release von „Star Wars Outlaws“ an! Bevor es so weit ist, stellt euch Publisher Ubisoft die Post-Launch-Roadmap zum Season Pass vor.

Wie im April schon bestätigt enthält der Season Pass zwei Story-DLCs. Wie die beiden Erweiterungen heißen und wann sie herauskommen, ist nun bekannt:

Story Pack 1: Wild Card (Herbst 2024)

Wild Card (Herbst 2024) Story Pack 2: A Pirate’s Fortune (Frühling 2025)

Begegnet Lando Calrissian und Hondo Ohnaka

Auch ein paar Details zur Handlung liegen vor. Im erstgenannten DLC zu „Star Wars Outlaws“ wird Protagonistin Kay damit beauftragt, ein Sabacc-Turnier zu infiltrieren. Als sie dabei dem berüchtigten Lando Calrissian über den Weg läuft, wird ihr klar, dass hier ein anderes Spiel als erwartet gespielt wird.

Passend dazu bekommt der Spieler das Hunter’s Legacy Bundle und das Cartel Ronin Bundle mit zusätzlichen Outfits. Auch kosmetische Inhalte für Kays Speeder-Bike und ihr Schiff sind enthalten.

In der zweiten Erweiterung trifft Kay auf den altgedienten Piraten Hondo Ohnaka. Mit seiner skrupellosen Piratenbande möchte er ein paar alte Rechnungen begleichen.

Direkt zum Start erhalten Season-Pass-Besitzer Kessel Runner-Charakterpaket mit Outfits Kay und ihren Begleiter Nix. Zudem gibt es eine exklusive Mission mit Jabba dem Hutten. Der Schwerverbrecher erteilt Kay persönlich einen Auftrag, weil ihr Begleiter-Droide ND-5 ihm seit Jahren etwas schuldet.

Weitere Infos zu „Star Wars Outlaws“:

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Der Preis der Standard Edition liegt bei 69,99 Euro. Möchtet ihr den thematisierten Season Pass dazu haben, müsst ihr die 40 Euro teurere Gold Edition erwerben. Bei Ubisoft könnt ihr eine der verschiedenen Editionen vorbestellen.

Quelle: Ubisoft

