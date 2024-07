Star Wars Outlaws: Cinematic-Modus sorgt für eine nostalgische Star Wars-Erfahrung

Wie sich einer Vorschau auf dem offiziellen PlayStation Blog entnehmen lässt, dürfen wir uns in "Star Wars Outlaws" auf einen Cinematic-Modus freuen. Mit diesem möchten die Entwickler von Ubisoft Massive für eine nostalgische "Star Wars"-Erfahrung sorgen.

In knapp einem Monat erscheint der von Ubisoft Massive entwickelte Open-World-Titel „Star Wars Outlaws“ für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation.

Da in dieser Woche das Preview-Embargo fiel, durften wir uns nicht nur auf reichlich neues Gameplay freuen. Auch das eine oder andere interessante Detail ließ sich den diversen Vorschauen zu „Star Wars Outlaws“ entnehmen. Beispielsweise geht aus einem Preview hervor, dass Ubisoft Massive einen Explorer-Modus bietet, in dem die Entwickler auf die typischen Markierungen von Kanten und ähnlichen Objekten verzichten.

Auch der offizielle PlayStation Blog stellte eine Vorschau mit einer interessanten Information zu „Star Wars Outlaws“ bereit. Im Detail geht es um eine Maßnahme, mit der die Entwickler für eine nostalgische und authentische „Star Wars“-Erfahrung sorgen möchten.

Was hat es mit dem Cinematic-Modus auf sich?

Die Rede ist vom Cinematic-Modus. In diesem wird das Spielgeschehen von „Star Wars Outlaws“ nicht nur im 21:9-Format dargestellt. Des Weiteren repliziert das Entwicklerteam im Cinematic-Modus die Linsen, die Lucasfilm seinerzeit nutzte, um die Episoden vier bis sechs zu drehen.

„Das Ergebnis ist eine körnige, nostalgische Darstellung mit der Schlagkraft von aktueller High Definition“, so der offizielle PlayStation Blog in seiner Vorschau.

Bekanntermaßen spielt die Handlung von „Star Wars Outlaws“ zwischen den Geschehnissen von „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (1980) und „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ aus dem Jahr 1983.

Mit den optionalen Filtern des Cinematic-Modus soll der neue Titel von Ubisoft Massive eine ähnliche Atmosphäre versprühen wie die damaligen Filme.

Das Abenteuer der jungen Kay Vess

Bei „Star Wars Outlaws“ handelt es sich um den ersten Open-World-Titel im Universum der legendären Sternenkriege. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Kay Vess. Kay beschreiben die Entwickler als eine Schurkin, die sich auf der Suche nach einem neuen Leben in Freiheit befindet.

Begleitet wird sie unter anderem von Nix, einem kleinen Wesen, das Kay auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt.

„Führe ein risikoreiches Leben in der Unterwelt. Nutze mit Nix an deiner Seite jede Situation zu deinem Vorteil. Kämpfe mit deinem Blaster, bezwinge Gegner mit List und technischen Hilfsmitteln. Oder lenke Feinde im richtigen Moment ab, um die Oberhand zu gewinnen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024. Versorgt werden der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

