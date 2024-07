Star Wars Outlaws: Explorer-Modus nimmt sich einem oft geäußerten Kritikpunkt an

Vor allem in Open-World-Titeln beziehungsweise Spielen mit offeneren Arealen setzen die Entwickler oftmals auf eine Mechanik, die unter den Spielern nicht ganz unumstritten ist.

Die Rede ist von einer Hilfsfunktion, die Objekte markiert, an denen sich euer Charakter festhalten kann. Vor allem bei Kletterpassagen kommen die Hilfsmarkierungen des Öfteren zum Einsatz, um euch zu verdeutlichen, an welchen Kanten ihr euch festhalten könnt. Auch in „Star Wars Outlaws“ setzen die Entwickler auf diese Hilfe.

Im neuen Open-World-Titel von Ubisoft Massive kommen allerdings auch Spieler auf ihre Kosten, die keine Lust auf eine Hilfe dieser Art haben. So versahen die Entwickler „Star Wars Outlaws“ nämlich mit einem Explorer-Modus.

Was hat es mit dem Explorer-Modus auf sich?

Wie die Kollegen von PC Gamer berichten, richtet sich der Explorer-Modus an Spieler, die die Welt auf eigene Faust erkunden möchten. Auch wenn dies natürlich bedeutet, dass bei den Kletterpassagen mitunter ein wenig Trial & Error wartet. Beispielsweise werden Kanten, an denen sich die Heldin Kay Vess festhalten kann, nicht mehr markiert beziehungsweise hervorgehoben.

Es versteht sich von selbst, dass der Explorer-Modus rein optionaler Natur ist. Wer weiterhin mit Hilfen und Markierungen, die einem verraten, wohin der Weg als nächstes führt, spielen möchte, kann dies in „Star Wars Outlaws“ natürlich tun.

Erst kürzlich wiesen die Entwickler von Ubisoft Massive darauf hin, dass sie mit zahlreichen Zugänglichkeits-Optionen dafür sorgen möchten, dass sich das Abenteuer von Kay Vess an eine möglichst breite Zielgruppe richtet.

Welche Zugänglichkeits-Optionen im Detail auf die Spieler warten, verraten wir euch hier.

Entwickler versprechen eine reichhaltige Spielwelt

Bezüglich der Spielwelt von „Star Wars Outlaws“ betonte Ubisoft Massive, dass es dem Studio nicht um eine möglichst große Spielwelt ging. Stattdessen zielte das Studio auf eine Spielwelt ab, die mit zahlreichen Inhalten und unterhaltsamen Aktivitäten gefüllt ist.

Zu den weiteren Elementen, mit denen euch Ubisoft Massive dazu animieren möchte, die Welt von „Star Wars Outlaws“ zu erkunden, gehören die Experten und Lehrmeister. Diese bringen euch neue Skills bei oder verbessern bereits vorhandene Fähigkeiten. Während ein Teil der Experten ein Bestandteil der Haupthandlung sind, müsst ihr andere zunächst aufspüren oder bestimmte Missionen für sie erfüllen.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

