Star Wars Outlaws: Ubisoft verbessert das Spiel – Erste Updates haben einen Termin

In dieser Woche kündigte Ubisoft diverse technische wie spielerische Verbesserungen für den Open-World-Titel "Star Wars Outlaws" an. Die offizielle Roadmap verrät, wann wir mit den entsprechenden Updates rechnen dürfen.

Nachdem Schätzungen von Analysten kürzlich bereits darauf hindeuteten, dass „Star Wars Outlaws“ schwächer als erwartet startete, bestätigte Ubisoft in dieser Woche, dass das Unternehmen in der Tat mehr erwartet hat.

Weiter führten die Verantwortlichen aus, dass Ubisoft Massive derzeit an diversen Verbesserungen arbeitet. Mit diesen möchte das Team dafür sorgen, dass die Verkaufszahlen von „Star Wars Outlaws“ im Weihnachtsgeschäft noch einmal an Fahrt aufnehmen.

Via X stellten die Entwickler nun eine Roadmap zu den geplanten Updates und ihren Terminen zur Verfügung. Los geht es laut Ubisoft Massive bereits in der nächsten Woche.

Das erste Update erscheint der Roadmap zufolge am kommenden Donnerstag, den 3. Oktober 2024. Ohne näher ins Detail zu gehen, verriet Ubisoft Massive, dass sich das nächste Woche erscheinende Update diversen Bugs annehmen wird.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler spielerische Verbesserungen. Welche Optimierungen das nächste Update im Detail bietet, dürften wir in den nächsten Tagen erfahren.

Weiter geht es mit dem Titel-Update 3, das für eine Veröffentlichung am 24. Oktober 2024 vorgesehen ist. Hier rücken Quality-of-Life-Verbesserungen in den Fokus, mit denen Ubisoft Massive die allgemeine Spielerfahrung optimieren möchte. Den vorläufigen Schlusspunkt unter die geplanten Verbesserungen setzt das Titel-Update 4 am 21. November 2024.

Das vierte Titel-Update beschert uns neben den Verbesserungen an den Kämpfen und dem Stealth-Gameplay auch neue Verträge, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Der erste Story-DLC hat einen Termin

Die laufende Woche nutzte Ubisoft nicht nur, um spielerische Verbesserungen zu „Star Wars Outlaws“ anzukündigen. Des Weiteren spendierte der Publisher „Wild Card“, dem ersten Story-DLC zu „Star Wars Outlaws“, einen Releasetermin.

Wie Ubisoft bekannt gab, erscheint „Wild Card“ am 21. November 2024 auf allen Plattformen, für die der Open-World-Titel erhältlich ist. „Wild Card“ stehen die Spieler vor der Aufgabe, ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren. Dort treffen Kay und ihr Begleiter Nix auf einen alten Bekannten.

„Kay wird dafür angeheuert, ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren. Aber als sich ihre Wegen mit denen des berüchtigten Schmugglers Lando Calrissian kreuzen, wird ihr schnell klar, dass hier noch ein anderes Spiel gespielt wird“, heißt es zum DLC weiter.

„Star Wars Outlaws“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

