Tekken 8: Finaler Season-Pass-Charakter enthüllt – Trailer und Termin

In der vergangenen Nacht hat Bandai Namco Games die große Bühne der Game Awards 2024 genutzt, um den finalen Season-Pass-Charakter für „Tekken 8“ bekannt zu geben. Demnach wird schon in Kürze Clive Rosfield aus „Final Fantasy 16“ die Riege der Kämpfer erweitern. Passend zur Ankündigung haben die Entwickler auch einen brandneuen Trailer zu „Tekken 8“ veröffentlicht, der den neuen Charakter in Aktion zeigt.

Bis man schließlich mit Clive Rosfield in „Tekken 8“ in den Ring steigen darf, müssen sich Fans des Prügelspiels auch nicht mehr allzu lange gedulden. Demnach wird der Held aus „Final Fantasy 16“ ab dem 16. Dezember für alle Besitzer des Season-Pass zur Verfügung stehen. Nachdem bereits Eddy, Lidia und Heihachi das Aufgebot der spielbaren Charaktere in „Tekken 8“ erweitert haben, stellt Clive Rosfield als finaler Charakter auch den Abschluss der ersten Saison dar.

Season 2 startet im Frühjahr 2025

Wie Bandai Namco Games aber bereits bekannt gegeben hat, wird schon im Frühjahr 2025 die Season 2 von „Tekken 8“ an den Start gehen. Und auch dieses Mal dürfen sich alle Spieler – genau wie in der ersten Saison – wieder über Nachschub in Form von vier neuen Kämpfern freuen. Unter den Neuzugängen in der zweiten Season könnte sich unter anderem auch Anna Williams befinden. Das hatten die Entwickler zumindest schon vor ein paar Monaten angedeutet.

Abseits der neuen Charaktere werden die Macher mit Season 2 aber auch wieder zahlreiche Verbesserungen für „Tekken 8“ auf den Weg bringen. Vor allem das Balancing zwischen den einzelnen Kämpfern steht dabei im Fokus. Dadurch soll auch über einen längeren Zeitraum hinweg, ein fairer und ausgeglichener Wettbewerb sichergestellt werden.

Nicht zu vergessen ist außerdem auch das Winter-Update für „Tekken 8“, welches Bandai Namco Games erst vor wenigen Tagen angekündigt hatte. Zwar nannten die Macher noch keinen konkreten Termin für Aktualisierung, allerdings wurden erste Details zu den Inhalten enthüllt.

Demnach nimmt das kommende Winter-Update einige Änderungen an der Spielersuche von „Tekken 8“ vor. Dadurch soll es möglich sein, auch gezielt nach den Profilen anderer Spieler suchen zu können, um beispielsweise deren Geistdaten in Augenschein zu nehmen. Ebenfalls überarbeitet werden soll auch der Foto-Modus des Fighting-Games, wodurch Spieler noch mehr Möglichkeiten zur Anpassung ihrer Schnappschüsse bekommen sollen.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren