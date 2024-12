PSN: Düsteres Fantasy-Spektakel im PSN so günstig wie nie zuvor

Wer nach der riesigen Flut an Angeboten und Deals noch etwas Geld übrig hat und zudem auf der Suche nach einem packend inszenierten Action-Rollenspiel ist, kommt dieser Tage um einen Besuch des offiziellen PlayStation Store nicht wirklich herum. Dort könnt ihr nämlich einen noch recht frischen Vertreter dieses Genres zum bisherigen PSN-Tiefstpreis abstauben – falls ihr schnell genug seid.

Dark-Fantasy-Spektakel zum kleinen Preis

Vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlichte CI Games das Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen“, das übrigens nicht mit dem 2014er-Titel „Lords of the Fallen“ des deutschen Entwicklers Deck13 zu verwechseln ist. Das düster und mitunter auch recht brutal inszenierte Dark-Fantasy-Abenteuer war in den vergangenen Monaten zwar schon mehrfach im Preis gesenkt. Dieser ist aktuell jedoch so niedrig wie nie zuvor – zumindest im PlayStation Store.

Dort könnt ihr „Lords of the Fallen“ aktuell mit einem Rabatt in Höhe von beachtlichen 60 Prozent für die PS5 kaufen. Letztendlich kostet euch das Action-Rollenspiel somit nur noch 27,99 Euro, normalerweise schlägt es mit 69,99 Euro zu Buche. Günstiger war der Titel aus dem Hause CI Games dort bisher nie zu haben.

Wie immer sollten die Schnäppchenjäger unter euch lieber nicht allzu lange trödeln, denn auch dieser Deal im PlayStation Store hat natürlich ein Ablaufdatum. Die soeben erwähnten Rabatte stehen bis zum 21. Dezember 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit bereit, danach wird es wieder deutlich teurer.

Wie erfolgreich ist Lords of the Fallen?

Das Action-Rollenspiel mit der düsteren Atmosphäre kam sowohl bei der Fachpresse als auch bei den Fans sehr unterschiedlich an. Das zeigt nicht zuletzt die Metacritic-Wertung in Höhe von 75 Prozent, bei der nahezu alle Facetten des Spektrums abgedeckt sind.

Die Käufer sind mit gerade mal 6,7 von maximal zehn Punkten sogar noch kritischer mit dem Titel ins Gericht gegangen. Dem kommerziellen Erfolg tat dies jedoch keinen Abbruch: Innerhalb von etwas mehr als einer Woche konnte „Lords of the Fallen“ die Marke von einer Million verkaufter Exemplare knacken. Es war demnach zumindest kein totaler Flop, ein offizieller Nachfolger ist bereits in Arbeit.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren