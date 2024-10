Lords of the Fallen: Das bietet das PS5-Pro-Enhanced-Update

Lords of the Fallen:

Mit dem PS5-Pro-Enhanced-Update erhält das düstere Action-RPG “Lords of the Fallen" von CI Games und Hexworks grafische Verbesserungen mit einer höheren Pixeldichte. Die Details liegen vor.

“Lords of the Fallen” erhält ein Enhanced-Update für die PS5 Pro. Damit reiht sich der Titel in die Liste der Spiele ein, die die neue Hardware gezielt unterstützen und visuell aufwerten.

Auf der PS5 Pro profitieren Spieler im Fall von „Lords of the Fallen“ von zwei Modi, die jeweils eine 4K-Auflösung bieten – mal nativ und mal hochskaliert.

40 Prozent höhere Pixeldichte

Dank der technischen Möglichkeiten der PS5 Pro können Spieler von “Lords of the Fallen” zwischen zwei neuen Grafikmodi wählen. Im Performance-Modus wird das Spiel in hochskalierter 4K-Auflösung (1440p auf 4K) mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde (FPS) dargestellt.

Alternativ bietet der Qualitätsmodus natives 4K bei stabilen 30 FPS für eine detailreichere Darstellung. Die Entscheidung für einen Modus hängt somit vom individuellen Spielstil und den Präferenzen der Spieler ab.

Wie die Entwickler von Hexworks und CI Games in ihrer Pressemitteilung mitteilen, kommt die neue Version letztlich mit einer „40 Prozent höheren Pixeldichte“ im Vergleich zur Basis-PS5 daher. Diese Steigerung sorgt laut Entwickler für „ein schärferes Bild und feinere Details“.

Neben den PS5-Pro-Optimierungen hat das Entwicklerteam angekündigt, dass zusätzliche Updates für “Lords of the Fallen” auf allen Plattformen geplant sind. Diese sollen auf dem Feedback der Community basieren und diverse technische Anpassungen umfassen.

Genauere Details zu den künftigen Updates wurden nicht genannt. Allerdings macht die Ankündigung deutlich, dass der Titel längst nicht vom Tisch ist.

Bald auf dem Tisch ist hingegen die PS5 Pro, die unmittelbar vor der Veröffentlichung steht. In den vergangenen Tagen wurden für mehrere Spiele Updates veröffentlicht, die den jeweiligen Titel für die Pro-Konsole fit machen. Nachfolgend einige Beispiele:

Das PS5-Pro-Enhanced-Update für “Lords of the Fallen” kommt passend zum Launch der PS5 Pro am 7. November 2024. Die Konsole verweilt nach wie vor zum Preis von 799,99 Euro im Vorverkauf. Und auch im Fall der 30th Anniversary Collection tat sich zuletzt etwas.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen, PS5 Pro.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren