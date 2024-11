Lords of the Fallen: Update 1.6 ist da – PS5-Pro-Version mit 40 Prozent höherer Pixeldichte

Lords of the Fallen:

Das Dark-Fantasy-Spiel „Lords of the Fallen“ erhält mit dem neuen Update 1.6 umfassende Verbesserungen. PS5-Pro-Spieler profitieren unter anderem von einer 40 Prozent höheren Pixeldichte, wie Entwickler Hexworks bestätigt.

Die jüngste Version von „Lords of the Fallen“ bietet zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen, die das Spielerlebnis sowohl auf älteren Konsolen als auch auf der neuen PS5 Pro verbessern sollen.

Im Rahmen des Updates 1.6 hat Hexworks neben dem Feinschliff am Tutorial und Balancing-Verbesserungen auch die Unterstützung für die PS5 Pro integriert, um das Potenzial der leistungsstärkeren Konsole optimal zu nutzen.

Technische Verbesserungen und Gameplay-Optimierungen

„Lords of the Fallen“ bietet in der neuen Version verbesserte Grafikoptionen, die speziell für die PS5 Pro konzipiert wurden. Spieler können zwischen einem Performance-Modus mit 1.440p bei 60 Bildern pro Sekunde und einem Qualitätsmodus mit nativer 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde wählen. Laut den Entwicklern erreicht der Titel auf der PS5 Pro eine 40 Prozent höhere Pixeldichte.

Neben den technischen Verbesserungen wurde das Gameplay von “Lords of the Fallen” überarbeitet, um ein besseres Balancing und ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten. Unter anderem wurden die Dichte und das Spawn-Verhalten bestimmter Gegnergruppen angepasst. Auch das Tutorial wurde durch eine klarere Einführung in zentrale Spielmechaniken verbessert, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern.

Ein weiteres zentrales Element des Updates betrifft das Umbral-Reich, das parallel zur Hauptwelt „Axiom“ existiert. Um Spielern eine bessere Erkundungsmöglichkeit zu bieten, hat Hexworks die Atmosphäre im Umbral-Reich laut eigener Angabe subtil angepasst. Dazu zählen veränderte Klanglandschaften, eine optimierte Feind-Spawn-Kurve und eine verlängerte Verzögerung des Erscheinens des „Scarlet Shadows“, sodass Spielern mehr Zeit für Entdeckungen bleibt. Zudem wurde der Vignetteneffekt reduziert, um die Sichtbarkeit während der Erkundung zu verbessern.

Gameplay-Verbesserungen

Mob-Dichte : Feindbegegnungen optimiert für flüssigere Kämpfe; Überraschungen für wiederkehrende Spieler eingebaut.

: Feindbegegnungen optimiert für flüssigere Kämpfe; Überraschungen für wiederkehrende Spieler eingebaut. Fernkampfgegner : Wahrnehmung angepasst, um fairere Begegnungen zu schaffen.

: Wahrnehmung angepasst, um fairere Begegnungen zu schaffen. Springen : Verbesserte Navigation im Pilgrim’s Perch durch klarere Anzeigen.

: Verbesserte Navigation im Pilgrim’s Perch durch klarere Anzeigen. PvP-Skalierung : Neu ausbalanciert, speziell für magische Waffen und Zauber.

: Neu ausbalanciert, speziell für magische Waffen und Zauber. Angriffe: Anpassungen für präzisere Steuerung bei bestimmten Waffen.

Onboarding & Tutorials

Verbesserte Beleuchtung für mehr Übersicht im ersten Tutorialbereich.

für mehr Übersicht im ersten Tutorialbereich. Gestaffelte Tutorials : Wichtige Fähigkeiten wie „Seelenschlag“ und „Absaugen“ werden schrittweise eingeführt.

: Wichtige Fähigkeiten wie „Seelenschlag“ und „Absaugen“ werden schrittweise eingeführt. Sprung-Tutorial : Einfacherer Zugang.

: Einfacherer Zugang. Lightreaper-Boss-Anpassung: Entfernt in NG0, taucht später in NG+ auf.

Umbral-Reich

Erkundungsfreundlicher : Feinde und Bedrohungen erscheinen langsamer, was mehr Zeit zur Erkundung gibt.

: Feinde und Bedrohungen erscheinen langsamer, was mehr Zeit zur Erkundung gibt. Verbesserter Umgebungs-Sound : Dynamische Klanglandschaften für ein intensiveres Erlebnis.

: Dynamische Klanglandschaften für ein intensiveres Erlebnis. Scarlet Shadow-Verzögerung : Mehr Zeit für Erkundung vor Showdown.

: Mehr Zeit für Erkundung vor Showdown. Vignetten-Reduzierung : Bessere Sichtbarkeit.

: Bessere Sichtbarkeit. Deutlichere Umbral-Eier: Visuelle Verbesserungen für bessere Erkennbarkeit.

Leistungs- und Plattform-Verbesserungen

Optimierung für grafisch anspruchsvolle Bereiche für bessere Leistung auf älteren PCs.

für grafisch anspruchsvolle Bereiche für bessere Leistung auf älteren PCs. PS5 Pro Unterstützung: Performance- und Qualitätsmodi für intensiveres Spielerlebnis.

CI Games hatte zuvor Pläne für eine Fortsetzung angekündigt, die voraussichtlich 2026 erscheinen wird. „Lords of the Fallen 2“ soll über einen kommerzielleren Artstil verfügen und auf eine breitere Zielgruppe zugeschnitten sein.

