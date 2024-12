Alan Wake 2: PS5-Pro-Update mit 40-FPS-Modus und PSSR-Schalter – Changelog

Nachdem Sony im vergangenen Monat die neue PS5 Pro an den Start gebracht hatte, versorgte auch Entwickler Remedy „Alan Wake 2“ mit einem entsprechenden Patch, um von der Mehrleistung der neuen Konsole profitieren zu können. Doch während die Raytracing-Effekte und das PSSR-Upscaling im Qualitätsmodus durchaus überzeugen konnten, war der leistungsorientierte Performance-Modus leider eine Enttäuschung.

Doch jetzt hat Remedy nachgebessert und ein weiteres PS5-Pro-Update für „Alan Wake 2“ bereitgestellt. Die Entwickler haben aber nicht bloß die Performance-Variante des Action-Abenteuers verbessert, sondern auch gleich einen brandneuen „Balanced“-Modus hinzugefügt.

120 Hz und 40 FPS im „Balanced“-Modus

Der neue „Balanced“-Modus von „Alan Wake 2“ kann von allen PS5-Pro-Käufern aktiviert werden, die ebenfalls einen 120-Hz-fähigen Bildschirm besitzen. Dieser Modus kombiniert laut Remedy die Grafikeinstellungen des Qualitätsmodus inklusive Raytracing-Effekten mit der Auflösung des Performance-Modus. Dabei soll auf eine stabile Bildrate von 40 FPS abgezielt werden.

Weiterhin nimmt das neue Update einige visuelle Anpassungen am Leistungsmodus vor, der in der Vergangenheit für Probleme sorgte. Dadurch versprechen die Macher nun eine stabilere Bildrate. Außerdem wurde sowohl im Qualitäts- als auch im Leistungsmodus die Darstellung der Raytracing-Effekte verbessert, was ein weniger verrauschtes Bild zur Folge hat.

PSSR auf Wunsch abschaltbar

Zu guter Letzt überlässt der neue PS5-Pro-Patch auch allen Spielern ab sofort die Wahl, ob sie Sonys neues PSSR-Feature ein- oder ausschalten wollen. In jüngster Vergangenheit hatte der KI-Bildverbesserer bereits in Verbindung mit einigen Spielen für Probleme bei der grafischen Darstellung gesorgt. Dazu zählten unter anderem auch die beiden Ubisoft-Titel „Avatar: Frontiers of Pandora“ und „Star Wars: Outlaws“:

Den vollständigen Changelog zum neuen PS5-Pro-Update für „Alan Wake 2“ könnt ihr euch natürlich in aller Ausführlichkeit auf der offiziellen Webseite von Entwickler Remedy durchlesen.

Erhältlich ist Alan Wake 2 seit dem 27. Oktober 2023. Nachdem das Horror-Adventure zunächst nur in digitaler Form veröffentlicht wurde, steht seit dem 22. Oktober 2024 auch eine physische Deluxe-Edition zur Verfügung. Diese umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen „Night Springs“ und „The Lake House“.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren