Alan Wake 2: Voller Erfolg? Remedy enthüllt neue Verkaufszahl

Die Fortsetzung des Thrillers “Alan Wake” konnte bei Spielern und Kritikern gleichermaßen punkten. Ein Metascore von 89 trifft auf einen User-Score von 8,5. Im PlayStation-Store wurden im Schnitt 4,76 von fünf möglichen Sternen vergeben, was ein beeindruckendes Ergebnis ist.

Der Haken an der Sache: “Alan Wake 2” ist für Remedy Entertainment kein profitables Spiel. So lautete zumindest die Aussage im jüngsten Geschäftsbericht. Doch welche Verkaufszahl wurde inzwischen erreicht? Hierzu liegt eine neue Angabe vor.

Verkaufszahl von Alan Wake 2 aktualisiert

Laut Remedy hat sich “Alan Wake 2” seit der Veröffentlichung im Oktober 2023 weltweit 1,8 Millionen Mal verkauft. Damit übertrifft das Spiel die zuletzt im Februar 2024 gemeldeten 1,3 Millionen Einheiten deutlich.

Innerhalb von zwei Monaten nach dem Launch war “Alan Wake 2” das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte von Remedy Entertainment. Sogar der Erfolgstitel “Control” wurde bei einem Vergleich der jeweiligen Launch-Phasen in den Schatten gestellt.

Auch hinsichtlich der Auszeichnungen gab es einige Meldungen: Das Spiel wurde zum Beispiel bei den Game Awards 2023 in den Kategorien „Beste Spielregie“, „Beste Erzählung“ und „Beste Art Direction“ prämiert.

Mit “The Lake House” verweilt mittlerweile der zweite große DLC auf den Download-Plattformen. Ein Update nahm zuletzt größere Verbesserungen vor. Und auch die Disk-Fassung befindet sich mittlerweile im Verkauf:

Der Anfang November veröffentlichten PS5-Pro nahm sich Remedy Entertainment ebenfalls an und stellte für “Alan Wake 2” ein Update zur Verfügung, das den Titel für die neue Konsole optimiert. Eine Analyse von Digital Foundry zeichnete später ein gemischtes Bild.

Während “Alan Wake 2” auf der PS5 Pro unter anderem von Raytracing profitiert, zeigten andere Bereiche eher enttäuschende Resultate. Unseren Bericht zur Analyse von “Alan Wake 2” auf der PS5 Pro liefert weitere Details:

Während “Alan Wake 2” weiterhin solide Verkaufszahlen erzielt, bleibt unklar, ob das Spiel mittlerweile profitabel ist. Zukünftige Verkaufszahlen und Updates könnten hier mehr Klarheit bringen.

Abseits des aktuellen Titels richtet sich der Blick auch auf kommende Projekte wie “Control 2”, zu dem im jüngsten DLC von “Alan Wake 2” ein Hinweis entdeckt werden konnte.

