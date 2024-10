Control 2: Alan-Wake-2-DLC enthält Hinweise auf Sequel

Der „The Lake House"-DLC für „Alan Wake 2" gewährt offenbar einen ersten Einblick in das kommende „Control 2". Die Verbindungen innerhalb des Remedy Connected Universe werden damit weiter gestärkt.

Mit der Veröffentlichung des „The Lake House“-DLCs für „Alan Wake 2“ nutzt Remedy Entertainment erneut die Gelegenheit, um das Connected Universe auszubauen. Wie bereits in früheren Projekten angedeutet, setzt der Entwickler auf mehr oder weniger subtile Verbindungen zwischen den Spielen, die den Weg für zukünftige Titel ebnen – in diesem Fall „Control 2“.

Tatsächlich scheint „The Lake House“ einen ersten Blick auf das kommende Spiel zu gewähren. Da der folgende Text näher ins Detail geht und unter anderem Inhalte aus der “Alan Wake 2”-Erweiterung beschreibt, möchten wir an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung aussprechen.

Mögliche Hinweise auf Control 2

In der “Alan Wake 2”-Erweiterung „The Lake House“ trifft die Protagonistin Kiran Estevez während ihrer Ermittlungen auf bekannte Schauplätze aus „Control“. Zunächst wird sie in das Oceanview Motel transportiert, danach ins Panopticon im Oldest House, dem Hauptquartier des Federal Bureau of Control (FBC).

In einer optionalen Szene stößt Estevez auf Dylan Faden, den Bruder von Jesse Faden. Sie ist die Protagonistin des ersten „Control“-Spiels. Das Gespräch zwischen den beiden gibt kryptische Hinweise auf zukünftige Ereignisse, die auf „Control 2“ vorbereiten könnten.

Während der Unterhaltung mit Dylan Faden werden Bilder gezeigt, die darauf hindeuten, dass „Control 2“ möglicherweise in New York spielen wird – also außerhalb der vertrauten Grenzen des Oldest House. Die Stadt scheint dabei unter dem Einfluss der Hiss, einer zentralen Bedrohung im ersten Spiel, zu stehen.

Die entsprechende Szene wird in einem Video von IGN gezeigt.

Die Verbindungen zwischen „Alan Wake 2“ und „Control“ sind nicht neu. Remedy Entertainment hatte bereits im Rahmen der „AWE“-Erweiterung für „Control“ auf “Alan Wake 2” aufmerksam gemacht.

Die Entwicklung von „Control 2“ ist wiederum seit 2022 offiziell. Anfang dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass das Spiel die Produktionsreife erreicht hat und von Remedy selbst veröffentlicht wird.

Die Pläne gehen letztlich über Videospiele hinaus:

Weitere Projekte im Remedy-Universum

Neben „Control 2“ arbeitet Remedy auch an einem weiteren Projekt im „Control“-Universum. Das Koop-Spiel „FBC: Firebreak“, das für drei Spieler konzipiert ist, soll 2025 erscheinen. Das eigenständige Spinoff erweitert die Welt von „Control“ und gibt Fans der Serie eine kooperative Möglichkeit, die übernatürlichen Elemente des Remedy-Universums zu erleben.

Die Ankündigung von „FBC: Firebreak“ wird im nachfolgenden Artikel behandelt:

Parallel dazu beschäftigt sich Remedy weiterhin mit „Alan Wake 2“. Das Spiel hat sich mit einem Metascore von 89 als eines der bestbewerteten Games des Jahres 2023 etabliert, schaffte es jedoch zumindest vor dem Launch von „The Lake House“ nicht über die Gewinnschwelle. Neben dem DLC profitiert “Alan Wake 2” von einem Jubiläums-Update.

