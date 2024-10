FBC Firebreak: Remedy kündigt Control-Multiplayer-Spiel an

Mit „FBC: Firebreak“ wagt Remedy Entertainment, bekannt für Titel wie „Alan Wake“ und „Control“, erstmals den Schritt in den Multiplayer-Bereich. Der Titel wurde im Rahmen der Xbox Partner Preview vorgestellt und spielt im vertrauten Universum des Federal Bureau of Control.

Im Mittelpunkt von „FBC: Firebreak“ steht das Oldest House, der zentrale Schauplatz aus „Control“. Spieler übernehmen die Rolle von Mitarbeitern des Federal Bureau of Control und müssen sich in diesem mysteriösen Gebäude den Bedrohungen stellen.

FBC Firebreak ist nicht als Service-Spiel geplant

Spieler werden in „FBC: Firebreak“ sowohl gegen bekannte als auch neue Bedrohungen antreten, was actionreiche Einsätze im PvE-Format verspricht. „Wir wollten schon immer ein PvE-Multiplayerspiel machen“, so Thomas Puha, Kommunikationsdirektor bei Remedy.

Dabei kommen nicht nur Waffen, sondern auch bestimmte Objekte zum Einsatz, die als Addons dienen und die Kämpfe mit besonderen Fähigkeiten bereichern. Diese „Ultimativen“, wie sie von Remedy beschrieben werden, sollen den Spielern taktische Vorteile bieten.

„Ich stelle sie mir gerne als einen Jaguar in einer Kiste vor“, scherzte Puha. „Man trägt die Kiste, richtet sie auf etwas, öffnet die Kiste und hofft einfach, dass der Jaguar sich nicht umdreht und stattdessen einen selbst oder seine Freunde frisst.“

Obwohl das Spiel regelmäßig neue Inhalte erhalten soll, betont der Entwickler, dass es nicht als „Games as a Service“-Titel konzipiert ist. Vielmehr soll „FBC: Firebreak“ ein unkompliziertes „Pick-up-and-Play“-Erlebnis bieten, bei dem Spieler jederzeit einsteigen können, ohne Angst vor verpassten Inhalten haben zu müssen.

Gleichzeitig wird es aber auch tiefgehende Spielerfortschritte und Freischaltmöglichkeiten geben, um Langzeitmotivation zu bieten.

Ursprünglich unter dem Codenamen „Project Condor“ bekannt, befindet sich „FBC: Firebreak“ nun in der finalen Produktionsphase. Einzelspieler-Fans wiederum sollten die Entwicklung von „Control 2“ im Auge behalten, das sich ebenfalls in Arbeit befindet:

„FBC: Firebreak“ wird 2025 mindestens für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Eine PS5-Fassung ist im ersten Trailer nicht erwähnt, was bei einem Xbox-Showcase allerdings die Regel ist. Nachfolgend könnt ihr euch den Clip anschauen:

