Alan Wake 2: The Lake House laut Remedy wie ein „traditionelleres Survival-Horror-Spiel“

Mit der in Kürze erscheinenden "Alan Wake 2"-Erweiterung “The Lake House" verspricht Remedy Entertainment ein Survival-Horror-Erlebnis, das sich stärker an der klassischen Struktur des Hauptspiels orientiert.

In wenigen Tagen erscheint die zweite Erweiterung für “Alan Wake 2” mit dem Titel “The Lake House”. Der zuständige Entwickler Remedy Entertainment gab in dieser Woche den Veröffentlichungstermin bekannt und lieferte weitere Informationen zum DLC.

So wird sich “The Lake House” verglichen mit der vorherigen Erweiterung “Night Springs” stärker am traditionellen Survival-Horror orientieren. Spieler dürfen sich auf eine größere, offene Umgebung, neue Gegner und allerlei narrative Elemente einstellen.

Neue Herausforderungen und reichlich Farbe

Mit “The Lake House” möchte Remedy das Spielgefühl des Haupttitels „Alan Wake 2“ aufgreifen. Game Director Kyle Rowley erklärte in einem Interview, dass die Erweiterung eine „traditionellere Survival-Horror-Struktur“ haben wird.

Dies bedeutet, dass der Fokus erneut auf der Erkundung einer großen, zusammenhängenden Umgebung liegt. „Es gibt eine große offene Struktur, die der Spieler erkunden kann, Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, und gefährliche Feinde, gegen die er zu überleben versucht“, so Rowley.

Weiter betonte er: „Die Erzählung spielt in der Erweiterung offensichtlich eine große Rolle – wie schon im Hauptspiel. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die vielen narrativen Objekte, die überall in der Umgebung verstreut sind, zu erkunden und zu finden.“

Spieler können im „Alan Wake 2“-DLC “The Lake House” zudem mit einem neuen Feindtyp rechnen. Im kürzlich veröffentlichten Trailer wurde „The Painted“ vorgestellt – ein Gegner, der sich in die übernatürliche Farbe der Umgebung hinein- und herausbewegen kann.

Farbe spielt in „The Lake House“ eine offenbar zentrale Rolle.

Laut Rowley reflektieren die Gegner des Spiels stets das Thema des jeweiligen Abschnitts. „Die Painted sind ganz auf eines der Kernelemente im Lake House ausgerichtet – Farbe! Sie können sich in die übernatürliche Farbe auf Oberflächen hinein und wieder hinausbewegen“, erklärte Rowley. Diese Gegner setzen laut Entwickler auf mächtige Nahkampfangriffe, die erheblichen Schaden verursachen.

Kiran Estevez beschränkt sich nicht nur auf Standardwaffen

Mit der Rückkehr der Federal-Bureau-of-Control-Agentin Kiran Estevez führt die Erweiterung von “Alan Wake 2” auch neue Waffen ein. Spieler können insbesondere eine neue Waffe des FBC (Federal Bureau of Control) erwarten, die speziell für paranormale Bedrohungen entwickelt wurde.

„Estevez ist, genau wie Saga, eine Bundesagentin und kann daher mit Standardwaffen gut umgehen“, so Rowley. Darüber hinaus verursachen Estevez‘ Waffen im Vergleich zu den Waffen von Saga etwas mehr Schaden, sodass bestimmte Feinde schneller zu Boden gehen.

“The Lake House” erscheint am 22. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Neben der Erweiterung wird auch ein kostenloses Update für “Alan Wake 2” veröffentlicht, das unter anderem einen Assist-Modus hinzufügt.

