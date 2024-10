Alan Wake 2 feiert Geburtstag: Optimierungen für den DualSense, neuer Modus & mehr

Nachdem ein Leak kürzlich die Überraschung verdarb, nutzte Remedy den gestrigen „Xbox Partner Preview“-Showcase, um den Termin des „Alan Wake 2“-DLCs „The Lake House“ zu enthüllen.

Laut dem finnischen Studio erfolgt der Release von „The Lake House“ am 22. Oktober 2024. Ergänzend zu dieser Ankündigung gingen die Entwickler von Remedy auf X (ehemals Twitter) auf den ersten Geburtstag von „Alan Wake 2“ ein. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Spieler passend zum ersten Jubiläum auf diverse neue Inhalte und Verbesserungen freuen.

Zum einen wartet auf alle Käufer der Deluxe-Edition von „Alan Wake 2“ ein exklusives klassisches „Alan Wake“-Outfit.

Horror zu schwer? Neuer Modus schafft Abhilfe

Ergänzend zu dem Outfit kündigte Remedy einen neuen Modus für „Alan Wake 2“ an, der sich vor allem an Neulinge oder Spieler richtet, denen der Survival-Horror schlichtweg zu schwer ist. Im sogenannten Assist-Modus verfügen die Spieler nicht nur über unendlich Munition. Gleichzeitig können sie die Taschenlampe unbegrenzt verwenden.

Auch die Kämpfe im Assist-Modus passte Remedy an. Beispielsweise versetzt das Studio die Spieler in die Lage, Gegner mit einem einzigen Schuss auszuschalten.

Ein weitere Verbesserung richtet sich an die PS5-Community. Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler beim Einsatz des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger noch einmal Hand anlegen und diesen verbessern. Ein weiteres Feature, dem sich Remedy widmet, ist eine Gyro-Unterstützung auf der PS5.

Ebenfalls geplant sind weitere Anpassungen und Verbesserungen am Spiel an sich. Konkreter wurde Remedy hier aber noch nicht.

Trailer stimmt auf den Launch von The Lake House ein

In „The Lake House“ verschlägt es uns in eine streng geheime Einrichtung. Diese errichtete das Federal Bureau of Control (FBC) am Ufer des Cauldron Lake.

Ihr erkundet die düsteren Gänge der Einrichtung und geht dort geheimen Forschungen auf den Grund, die von Wissenschaftlern betrieben wurden, ehe es zu unvorhersehbaren Ereignissen kam, die die Situation außer Kontrolle geraten ließen.

Zu den Besonderheiten von „The Lake House“ gehört die Tatsache, dass die Entwickler Verbindungen zu „Control“ und den Geschehnissen des Action-Titels knüpften. Der offizielle Launch-Trailer stimmt euch auf den in wenigen Tagen erscheinenden DLC ein.

„Alan Wake 2“ erschien im Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

