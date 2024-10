Alan Wake 2: DLC-Termin von The Lake House geleakt

Noch in diesem Oktober soll der zweite DLC zu "Alan Wake 2" erscheinen. Nun wurde der Release von "The Lake House" anscheinend bereits geleakt.

Bereits vor dem Release von „Alan Wake 2“ im letzten Oktober gaben die Entwickler von Remedy Entertainment an, dass das Survival-Horror-Spiel 2024 zwei Erweiterungen erhalten wird. Dabei handelt es sich um die DLCs „Night Springs“ und „The Lake House“.

„Night Springs“ wurde schon am 8. Juni veröffentlicht. „The Lake House“ soll im Herbst folgen, genauer in diesem Oktober. Die Entwickler haben bislang noch keinen offiziellen Termin für den zweiten DLC angegeben. Allerdings liefern nun australische und neuseeländische Webseiten einen Hinweis auf den Release.

Erscheint die Erweiterung bereits nächste Woche?

Einträgen der australischen und neuseeländischen Webseiten der Einzelhändler JB Hi-Fi und EB Games zufolge könnte „The Lake House“ bereits am 22. Oktober 2024 erscheinen. Die Händler bewerben die physischen Kopien der „Alan Wake 2 Deluxe Edition“ und geben an, dass die beiliegende Erweiterung „nicht vor Mitternacht am 22. Oktober 2024 freigeschaltet wird“.

Aus dem Eintrag der Händler gehen auch einige der Extras hervor, die in der physischen Deluxe Edition von „Alan Wake 2“ enthalten sind. So werden der Parliament Shotgun Skin und der Celebrity Suit für Alan sowie der Nordic Shotgun Skin, der Crimson Windbreaker und der Laternen-Talisman für Saga erwähnt. Dazu soll es die Expansion-Pässe für „Night Springs“ und „The Lake House“ geben. Ebenfalls in der Edition enthalten ist den Einzelhändlern zufolge die „Alan Wake Remastered Digital Edition“.

Das bietet der kommende DLC

Während der State-of-Play-Veranstaltung im September hatten die Entwickler von Remedy einen ersten Trailer zu „The Lake House“ veröffentlicht. Die Handlung der Erweiterung findet parallel zu dem Hauptspiel statt. Im DLC übernehmend Spieler die Rolle von Kiran Estevez, einer Agentin des Federal Bureau of Control (FBC).

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht eine mysteriöse Einrichtung namens „Lake House“, die direkt am Ufer des Cauldron Lake liegt. Dabei handelt es sich um eine Forschungsstation des Federal Bureau of Control, in der sich ein katastrophales Ereignis abgespielt hat.

Remedy gab bereits an, dass „The Lake House“ eine Verbindung zwischen „Alan Wake 2“ und „Control“ schaffen wird. Dabei soll die Handlung des kommenden „Control 2“ zwar nicht aufgebaut werden. Allerdings soll es Andeutungen zu der sich in Arbeit befindenden Fortsetzung geben.

