Alan Wake 2: Band Old Gods of Asgard nach Game Awards in den Charts

Bei den Game Awards 2023 überraschte das Team von "Alan Wake 2" die Zuschauer mit einer Musical-Darstellung der fiktiven Band "Old Gods of Asgard". Der Auftritt konnte anscheinend überzeugen und die reale Band hinter dem Alter Ego schaffte es in die iTunes-Charts.

Bei den Game Awards 2023 konnte neben Larians Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ auch das finnische Studio Remedy mit „Alan Wake 2“ ordentlich abräumen. Drei Preise nahmen die Entwickler für ihren kürzlich erschienen Nachfolger des 2010 veröffentlichten „Alan Wake“ mit nach Hause.

Für die Fans von „Alan Wake 2“ gab es aber noch eine besondere Überraschung auf die Ohren: ein Live-Auftritt der fiktiven Band „Old Gods of Asgard“ aus dem Spiel. Nach den Game Awards konnte das Album der echten Musiker nun in die Top 10 der globalen iTunes-Charts klettern.

Helfen „Old Gods of Asgard“ der Band „Poets of the Fall“?

Hinter der fiktiven Heavy-Metal-Band „Old Gods of Asgard“ steckt die sehr reale finnische Band „Poets of the Fall“. Die Musiker haben in der Vergangenheit bereits öfter mit den ebenfalls aus Finnland stammenden Entwicklern von Remedy Entertainment zusammengearbeitet. So wurde das End-Thema von „Max Payne 2“ von „Poets of the Fall“ geschrieben und performt. Zudem war die Band in „Control“ zu hören und steuerte als „Old Gods of Asgard“ Songs zu „Alan Wake“ und „Alan Wake’s American Nightmare“ bei.

In ihrer Heimat Finnland sind die Musiker bekannt und beliebt. Alle bisherigen neun Alben der Band schafften es in dem Land in die Top 3 der Charts, während sechs von ihnen sogar den ersten Platz erringen konnten. Nach ihrem Auftritt bei den Game Awards 2023 , bei dem die Band das erste Mal live als „Old Gods of Asgard“ auftrat, landete ihr Album „Rebirth: Greatest Hits“ auf Platz 10 in den Top 10 der globalen iTunes-Charts. Bei den Awards spielten die Musiker den Song „Herald of Darkness“ aus „Alan Wake 2“, komplett mit einer Tanzeinlage, in die zum Ende sogar Remedys Sam Lake einstieg.

Weitere Meldungen zu „Alan Wake 2":

„Alan Wake 2“ hat kürzlich ein neues Update erhalten, das einige Anpassungen und Verbesserungen mit sich brachte. Dazu sind für das Spiel auf allen Plattformen nun ein New-Game-Plus-Modus sowie der neue Schwierigkeitsgrad „Alptraum“ verfügbar. „Alan Wake 2“ ist seit dem 27. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

