Alan Wake 2: Verzicht auf eine Retail-Version dürfte laut Analyst Verkäufe gekostet haben

Mit „Alan Wake 2“ lieferte das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment nicht weniger als einen der besten Horror-Titel des langsam zu Ende gehenden Videospieljahres 2023 ab.

Für Verwunderung sorgte die Tatsache, dass „Alan Wake 2“ in den USA im Gegensatz zu „Marvel’s Spider-Man 2“ oder „Super Mario Bros. Wonder“ nicht unter den 20 meistverkauften Titeln des Monats Oktober 2023 zu finden ist. Diesbezüglich sorgte Matt Piscatella, Analyst und Executive Director der Marktforscher von Circana (ehemals: NPD Group), für Klarheit.

Laut Piscatella ist Epic Games, der Publisher von „Alan Wake 2“, kein Bestandteil des DLP. Daher werden die digitalen Verkaufszahlen des Unternehmens in den Erhebungen von Circana nicht berücksichtigt.

Doch auch ohne von Epic Games übermittelte Zahlen deutet laut Piscatella einiges darauf hin, dass „Alan Wake 2“ den kommerziellen Erwartungen nicht ganz gerecht wurde.

Dies zeigen laut Piscatella die Nutzerdaten auf der PS5 und der Xbox Series X/S. „Ich sehe einige Diskussionen darüber, dass Alan Wake 2 nicht in den Charts ist. Der Publisher Epic Games ist nicht Teil des DLP, daher sind digitale Verkäufe nicht enthalten“, so der Analyst. „Laut Circanas PET gehörte Alan Wake 2 bei den monatlich aktiven Nutzern im Oktober weder auf der PS5 noch auf der Xbox Series X/S zu den Top 150-Titeln.“

Wie Piscatella ergänzte, dürfte Remedys Entscheidung, auf eine Retail-Version zu verzichten, negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen von „Alan Wake 2“ gehabt haben. „Alan Wake 2 hätte meiner Meinung nach wahrscheinlich von einer physischen Veröffentlichung profitiert“, führte der Analyst aus.

Abschließend wies Piscatella darauf hin, dass das letzte Wort bezüglich der Verkaufszahlen von „Alan Wake 2“ noch lange nicht gesprochen ist. Stattdessen könnten die Nominierungen des Horror-Titels auf Events wie den The Game Awards 2023 am 7. Dezember den Absatzzahlen noch einmal einen Schub verleihen.

„Außerdem erschien es am Ende des Beobachtungszeitraums und mit seinen Nominierungen für die Auszeichnungen zum Jahresende könnten wir im November und Dezember einen Aufschwung und/oder einen starken Aufschwung erleben. Es ist also noch zu früh etwas genaues zu sagen“, heißt es zu den Verkäufen von „Alan Wake 2“ abschließend.

„Alan Wake 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Seeing some discussion on Alan Wake II not being in the charts. Publisher Epic Games is not part of the DLP, so digital sales are not included.

Alan Wake II did not rank among the top 150 titles on either PS5 or XBS in Oct monthly active users, according to Circana’s PET.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 15, 2023