Alan Wake 2: So kommt ihr an eure Vorbesteller-Boni

PlayStation 5-Spieler berichten über fehlende Vorbesteller-Boni von "Alan Wake 2". Jetzt haben sich die Entwickler zu Wort gemeldet und erklärt, wie die Käufer dennoch an ihre Gegenstände kommen.

Das Horrorspiel „Alan Wake 2“ ist seit etwa einer Woche auf dem Markt und verzeichnet jede Menge Top-Wertungen. Obwohl das Spiel erst vor Kurzem erschienen ist, haben Dataminer bereits Hinweise auf ein DLC entdeckt.

Wie bei fast jedem Titel in der heutigen Zeit besitzt auch „Alan Wake 2“ eine Vorbestellerversion. Für den Vertrauensvorschuss werden die Spieler im Gegenzug mit kleinen Goodies belohnt. Allerdings haben nicht alle PlayStation 5-Besitzer ihre Belohnungen erhalten. Jetzt haben sich die Entwickler zu Wort gemeldet.

Wie bekommen PS5-Spieler ihre Vorbestellerboni für Alan Wake 2?

Die meisten Käufer haben ihre Vorbestellerboni bestehend aus einem Revolver-Skin, Überlebensgegenständen für Saga und einen Weihnachtspulli für Saga erhalten. Andere warten bis heute sehnlichst auf die versprochenen Gegenstände. Die einfachste Lösung laut Remedy ist das Wiederherstellen der Lizenzen. Dafür müssen Spieler zu Einstellungen > Benutzer und Konten > Andere> Lizenzen wiederherstellen navigieren. Dort müssen sie schließlich die Option „Wiederherstellen“ auswählen.

Sollte das nicht helfen raten die Entwickler dazu, den PlayStation Support zu via E-Mail oder Live-Chat zu kontaktieren. Doch auch dieser Weg führt zu Problemen. So berichten manche Spieler davon, dass es ihnen nicht möglich ist, mit dem Live-Chat in Verbindung zu treten oder dass ihre Mails nicht beantwortet werden.

Auch sachkundige PlayStation-Nutzer, die als Support-Experten agieren, können bei der Suche nach den verschollenen Gegenständen nicht weiterhelfen. Bleibt nur zu hoffen, dass möglichst bald alle, die entsprechenden Boni erhalten, die ihnen zustehen.

