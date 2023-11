Alan Wake 2: Dataminer stoßen auf alternatives Ende und DLC-Hinweise

Dataminer haben sich durch das kürzlich veröffentlichte “Alan Wake 2” gewühlt und eine Entdeckung gemacht, die auf kommende Inhalte hindeutet. Dazu gehört offenbar ein alternatives Ende für das Horrorspiel.

Die Informationen basieren auf Videos, die in den Daten von “Alan Wake 2” versteckt sind und reichlich Spoiler enthalten. Letztendlich scheint es, dass die Clips für den bevorstehenden New Game Plus-Modus von “Alan Wake 2” bestimmt sind, der in Kürze erscheinen soll.

Die Szenen lassen darauf schließen, dass der New Game Plus-Modus ein vollkommen anderes Ende bieten wird als die aktuelle Version des Spiels. Bekannt war bereits, dass Spieler in diesem Modus alle freigeschalteten Waffen und Upgrades behalten können.

Zusätzlich wird mit “Nightmare“ ein neuer Schwierigkeitsgrad hinzugefügt, zusammen mit einer Erzählungsalternative, die neue Manuskriptseiten und Videomaterialien beinhaltet. Weitere Informationen zum New-Game Plus-Update sind hier zusammengefasst.

Hinweise auf kommende Erweiterungen

Eine weitere Serie von Videos gibt Hinweise auf potenzielle Erweiterungen, die eine stärkere Verbindung zu anderen Teilen des Remedy-Universums herstellen könnten. Sie zeigen Dr. Darling, einen Nebencharakter in Remedys “Control”.

Dass “Alan Wake 2” mit zusätzlichen Inhalten erweitert wird, ist kein Geheimnis. “Night Springs”, die erste Erweiterung, soll im späten Frühjahr 2024 zum Download bereitgestellt werden.

Die zweite Erweiterung namens “The Lakehouse” folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Anhand der vorliegenden Szenen und des begleitenden Textes wird der zuletzt genannte Leak dieser zweiten Erweiterung zugeordnet.

In “Night Springs” haben Spieler in einer Reihe von eigenständigen Episoden der fiktiven TV-Show “Night Springs” die Möglichkeit, verschiedene bekannte Figuren aus dem “Alan Wake”-Universum zu steuern. In “The Lake House” gilt es, den Ort am Cauldron Lake zu erkunden, nachdem sich die Realitäten von Saga Anderson und Alan Wake erneut kreuzen.

“Alan Wake 2” wurde am 27. Oktober 2023 für die Plattformen PS5, PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

