Alan Wake 2: PS5-Update 1.000.008 mit mehr als 200 Verbesserungen steht bereit – Changelog

Auch wenn Remedy mit „Alan Wake 2“ einen der besten Horror-Titel des Jahres ablieferte, war das neue Werk des finnischen Studios zum Launch nicht vor kleineren Fehlern gefeit.

Wie Remedy bekannt gab, steht auf allen Plattformen ab sofort ein umfangreiches neues Update zu „Alan Wake 2“ bereit. Auf der PS5 trägt der Patch die Versionsbezeichnung 1.000.008 und umfasst mehr als 200 Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Zu den gebotenen Verbesserungen gehören zum einen Anpassungen im grafischen Bereich – darunter ein optimiertes Lighting und eine überarbeitete Lippenbewegungssynchronisation.

Hinzukommen kleinere Anpassungen am Gameplay, Korrekturen an der Nutzeroberfläche oder behobene Fehler in ausgewählten Missionen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

Das Update 1.000.008 in der Übersicht (Auszug)

Verschiedene Lokalisierungsanpassungen, wie verbesserte Untertitel-Timings in allen Sprachen.

Verbesserte lokalisierte Audioqualität für Live-Action-Zwischensequenzen.

Verschiedene Audioverbesserungen und zusätzlicher Feinschliff.

Verbesserte Lippenbewegungssynchronisation in einigen Fällen.

Beseitigung verschiedener grafischer Probleme in den Umgebungen.

Behebung verschiedener kleinerer Probleme in den Zwischensequenzen.

Kleine Verbesserungen bei der Bildglättung im Performance-Modus und auf der Xbox Series S.

Verbesserte Beleuchtung.

Behebung von Beleuchtungsfehlern an verschiedenen Orten.

Verschiedene UI-bezogene Korrekturen und zusätzlicher Feinschliff.

Verschiedene Gameplay-Korrekturen und Verbesserungen.

Kleine Feinabstimmungen im Gameplay.

Verbesserte automatische Zielhilfe in bestimmten Situationen.

Behebung seltener Probleme mit der Animation des Spielercharakters.

Behebung verschiedener Probleme im Fallbrett (Case Board).

Behebung verschiedener Kartenprobleme.

Verschiedene Gespräche, die nicht ausgelöst wurden und somit den Fortschritt blockierten, wurden behoben.

Behebung von Problemen, bei denen Rose’s Dialogoptionen manchmal nicht auswählbar waren und den Fortschritt blockierten.

Behebung eines seltenen Problems, bei dem Saga’s Dialogzeilen nicht abgespielt wurden, wenn man zur Sheriffstation ging und den Fortschritt blockierte.

Lösung eines potenziellen Problems, bei dem der Spieler im Tutorial des Fallbretts stecken bleiben konnte.

Behebung von Erkundungsbelohnungen im Leuchtturm.

Related Posts

„Alan Wake 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Wie Remedy kürzlich noch einmal bestätigte, plant das Studio eine umfangreiche Post-Launch-Unterstützung.

Neben kleineren DLCs, die kostenlos angeboten werden, sind zwei große Story-Erweiterungen geplant. Die ersten Details zu 2024 erscheinenden Add-ons haben wir hier für euch zusammengefasst.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren