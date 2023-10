Alan Wake 2: Erste Updates für PS5, Xbox Series X und PC veröffentlicht – Changelog

"Alan Wake 2", das in der vergangenen Woche für PS5, Xbox Series X und PC auf den Markt kam, wurde mit ersten Post-Launch-Updates verbessert. Die Changelogs liefern Einzelheiten.

Remedy Entertainment konnte nach einem erfolgreichen “Control” erneut abliefern. “Alan Wake 2” verweilt seit der vergangenen Woche auf dem Markt und wurde von Testern und Spielern gleichermaßen positiv aufgenommen.

Doch auch “Alan Wake 2” kam nicht fehlerfrei auf den Markt, was die Entwickler von Remedy dazu bewegte, erste Patches nachzureichen. Sie sind auf allen Plattformen verfügbar und nehmen kleinere Änderungen vor, wie die Changelogs offenbaren.

Fehlerkorrekturen und Verbesserungen bei Lokalisierung

Auf der PS5 nimmt das Update nicht näher beschriebene Fehlerbehebungen und Lokalisierungskorreturen vor. PC-Spieler erhalten nach der Installation des Updates für “Alan Wake 2” eine “freundlichere Fehlermeldung”, wenn dem Spiel Software von Drittanbietern in die Quere kommt.

Länger ist der Changelog im Fall der Xbox Series X/S-Version des neuen Remedy-Spiels. Mit dabei ist die Behebung eines Bugs, der den Spielfortschritt beeinträchtigen konnte. Wenig später folgte eine Aktualisierung, die eine Patch-Parität mit den anderen Plattformen herstellte. Die nachfolgenden Changelogs liefert weitere Einzelheiten.

Changelog zum neusten Alan Wake 2-Patch

PC (1.0.6)

Fehlerbehebungen

Lokalisierungskorrekturen

Deutlich freundlichere Fehlermeldung, wenn Software von Drittanbietern den Start des Spiels verhindert.

PlayStation 5 (1.00.05)

Bugfixes

Lokalisierungskorrekturen

Xbox Series X (1.0.0.4)

Bugfixes

Behebung mehrerer visueller Probleme

Behebung mehrerer UI-bezogener Probleme

Beseitigung eines Problems, bei dem Spieler in Interaktionen stecken bleiben konnten und das Spiel nicht beenden konnten

Xbox Series X (1.0.0.7)

Bugfixes

Lokalisierungskorrekturen

Auf der Xbox Series X werden ebenfalls Audioaussetzer verzeichnet, die das Team von Remedy derzeit prüft.

Remedy konnte mit “Alan Wake 2” einen beeindruckenden Start hinlegen. Innerhalb des eigenen Portfolios ist es das Spiel mit der höchsten Metacritic-Bewertung. Das bildet eine solide Grundlage für “Control 2” und einen Spin-Off-Titel zu “Control”, über den wir nicht viel wissen.

“Alan Wake 2” kam am 27. Oktober 2023 auf den Markt. Es wird vorerst keine physische Version angeboten, was bedeutet, dass Spieler, die an der PS5-Version interessiert sind, auf den PlayStation Store beschränkt werden.

