Alan Wake 2: Eine wertvolle Unterstützung – Remedy über Epic Games‘ Anteil am Erfolg

Kurz vor dem Release des Survival-Horror-Titels erreichten uns Ende der vergangenen Woche die internationalen Reviews zu „Alan Wake 2“. Diese sprachen von nicht weniger als einem der bisher besten Titel des finnischen Studios.

Die Umsetzung für Sonys PS5 bringt es nach 46 Reviews auf eine Durchschnittswertung von 89 Punkten. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) ging Thomas Puha noch einmal auf die Entwicklung von „Alan Wake 2“ ein. Dabei hob Remedys Communications Director die Zusammenarbeit mit dem Publisher Epic Games hervor.

Laut Puha hatten die Verantwortlichen von Epic Games einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg beziehungsweise der Qualität des Horror-Abenteuers. Zum einen versetzte Epic Games Remedy in die Lage, „genauso das Spiel zu entwickeln, das das Studio entwickeln wollte.“

Gleichzeitig lieferte Epic Games konstant wertvolles Feedback und trug so zu Änderungen und Anpassungen, die im Rahmen der Entwicklung vorgenommen wurden, bei.

„Sie haben uns das Spiel machen lassen, das wir wollten. Es gab nur Unterstützung“, schrieb Puha. „Das Produktionsteam von Epic, insbesondere bei Alan Wake 2, hat wirklich einen super Job gemacht. Sie kümmern sich wirklich. Noch nie habe ich so viel positives Feedback bei Meilensteinen gelesen und gesehen, wie von den Produzenten, die das Spiel ständig gespielt haben.“

Mit der Veröffentlichung von „Alan Wake 2“ ist das Ende der Fahnenstange natürlich noch nicht erreicht. Zum einen planen die Entwickler von Remedy Entertainment kleinere DLCs, die zusätzliche Geschichten erzählen und kostenlos ins Rennen geschickt werden. Darüber hinaus wurde kürzlich noch einmal bestätigt, dass wir uns auf zwei Download-Erweiterungen freuen dürfen.

Die erste der beiden Erweiterungen trägt den Namen „Night Springs“ und spielt auf die fiktive TV-Serie im „Alan Wake“-Universum an. Hier rechnen die Entwickler mit einem Release im Frühjahr 2024. Ebenfalls noch 2024 erscheint das Add-on „The Lake House“. Zu diesem wurden bisher allerdings noch keine konkreten Details genannt.

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2:

„Alan Wake 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Shoutout to @EpicPublishing They let us make the game we wanted. Nothing but supportive. Epic’s production team especially KILLED it on Alan Wake 2. They really care. Never have I read so much good feedback from milestones and have producers play so much of the game constantly.

— Thomas Puha (@RiotRMD) October 26, 2023