US-Charts: Sony PlayStation dominiert den Oktober

In den USA hat Sony den Oktober klar dominiert. Während "Marvel's Spider-Man 2" das meistverkaufte Spiel war, hat die PS5 am meisten Konsolenverkäufe vorzuweisen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist im Oktober das beliebteste Videospiel bei den Amerikanern gewesen. Sofort ist es zum vierterfolgreichsten Game des Jahres 2023 aufgestiegen. Zudem führte das Superhelden-Abenteuer auch bei den physischen Spiele-Editionen.

Die Dollar-Verkäufe haben die des Vorgängers aus 2018 klar übertroffen – um einen zweistelligen Prozentsatz.

Ebenfalls ein erfolgreiches Debüt feierte „Super Mario Bros. Wonder“, das Platz zwei belegt. Hochgerechnet aufs Jahr befindet sich der 2D-Platformer auf Platz 21 der meistverkauften Titel. Allerdings sind hierbei die digitalen Verkäufe nicht inbegriffen.

Der dritte Platz geht an einen weiteren Neueinsteiger: „Assassin’s Creed Mirage“. Darüber hinaus sind noch sechs weitere Neuerscheinungen in den Charts vertreten. Dazu zählen „UFC 5“, „NHL 24“, „Sonic Superstars“, die „Metal Gear Solid“-Collection, „Forza Motorsport“ und „Lords of the Fallen“. Wie sie sich geschlagen haben, seht ihr in der folgenden Tabelle.

Die Top 20 im Oktober 2023

Rang Spiel Publisher 1 Marvel’s Spider-Man 2 Sony 2 Super Mario Bros. Wonder Nintendo 3 Assassin’s Creed Mirage Ubisoft 4 Madden NFL 24 EA 5 EA Sports FC 24 EA 6 Mortal Kombat 1 Warner Bros. 7 UFC 5 EA 8 NHL 24 EA 9 Sonic Superstars Sega 10 Hogwarts Legacy Warner Bros. 11 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Activision 12 Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 Konami 13 NBA 2K24 EA 14 Starfield Microsoft 15 Elden Ring Bandai Namco 16 The Crew: Motorfest Ubisoft 17 Forza Motorsport Microsoft 18 Star Wars Jedi: Survivor EA 19 Minecraft Mehrere Hersteller 20 Lords of the Fallen CI Games

Speziell auf der PS5 führte übrigens „Modern Warfare II“ aus dem Jahr 2022. Dahinter folgt „Fortnite“, erst auf der Drei kommt „Marvel’s Spider-Man 2“. Auf Rang vier ist das ebenfalls neue „Roblox“ eingestiegen.

Ähnlich sieht es bei der Xbox aus, wobei hier „GTA V“ auf dem dritten Rang liegt. Auf Steam waren wiederum „Counter-Strike 2“, „Baldur’s Gate 3“ und „Cyberpunk 2077“ die beliebtesten Spiele.

PS5 führt bei den Konsolen

Sowohl hinsichtlich der verkauften Einheiten und dem Dollar-Umsatz ist die PS5 die meistverkaufte Konsole. Die Xbox Series X/S belegt Platz zwei beim Umsatz, die Switch wiederum bei den Einheiten.

Und was war das beliebteste Zubehör? Einmal mehr der DualSense-Controller in Midnight Black.

Quelle: Twitter

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren