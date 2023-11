Alan Wake 2: Sam Lake nutzte Fan-Wikis, um sich an Details zu erinnern

Die Geschichte von "Alan Wake" ist recht verwirrend und verwoben. In einem Podcast sprach der Creative Director Sam Lake nun darüber, dass er unter anderem die von Fans aktualisierten Wikis nutzte, um sich an einzelne Story-Fetzen zu erinnern.

„Alan Wake 2“ ist da und führt die Geschichte über den gleichnamigen, von Unglück geplagten Schriftsteller weiter. Mittlerweile sind knapp dreizehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des ersten „Alan Wake“ vergangen und die in sich verwobene und metatextuelle Geschichte, die auch noch Teil des größeren „Remedy Connected Universe“ ist, wurde dadurch nicht gerade einfacher.

In einem Podcast sprach kürzlich der Autor und Creative Director Sam Lake über sein Vorgehen, um sich an bestimmte Details des Spiels zu erinnern: er nutzte unter anderem von Fans erstellte und aktualisierte Wikis.

Wikis und interne Dokumentationen halfen den Überblick zu behalten

Kürzlich waren die beiden Directors von „Alan Wake 2“, Sam Lake und Kyle Rowley, in dem Podcast „Friends Per Second“ zu Gast, um über das gerade erschienene Survival-Horror-Game zu sprechen. Dabei wurden sie gefragt, wie sie nach all der Zeit nach dem Erscheinen von „Alan Wake“ die Handlung des zweiten Teils ausbalancieren konnten.

„Ich möchte mich offiziell bei all den wunderbaren Fans bedanken, die die Alan-Wake-Wikis auf dem neuesten Stand halten“, antwortete daraufhin Sam Lake. „Ich muss gestehen, dass ich diesen Leuten vertraue. Ich dachte: Das haben wir schon im originalen Alan Wake erwähnt, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an die Details erinnern.“ Daraufhin merkt einer der Interviewer an, dass die Verwendung eines Fan-Wikis für die eigene Arbeit sehr gut zu den meta-narrativen Elementen von Alan Wake 2 passen würde.

Weitere Nachrichten zu „Alan Wake 2“:

Laut Kyle Rowley habe sich Remedy aber nicht nur auf die Wikis verlassen. Stattdessen gibt es Unmengen an internen Dokumenten sowie ein Narrative Team, mit dem das Studio den Überblick über alle Geschichten und zusammenhängenden Handlungsstränge behält. „Wir haben zusätzlich zum Autorenteam ein komplettes Team für das narrative Design“, so Rowley. „Dieses wird von [Lead Narrative Designer] Simon Wasselin geleitet, der alles verfolgt. Wir haben Details in der internen Dokumentation festgehalten, wie wir schon sagten. Die Geschichte ist oft komplex und sogar ich frage mich: Was zum Teufel sollten wir hier noch mal machen?“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: PCGamesN

Weitere Meldungen zu Alan Wake 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren