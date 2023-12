Alan Wake 2: Update #13 mit New-Game-Plus, Albtraum und mehr veröffentlicht – Changelog

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen ist das Update #13 zum Survival-Horror-Abenteuer „Alan Wake 2“ ab sofort auf allen Plattformen verfügbar.

Wie bereits bestätigt, umfasst das Update zum einen mehrere neue Modi. Zum einen haben wir es hier mit dem von der Community immer wieder eingeforderten New-Game-Plus zu tun. Dieser ermöglicht es euch, das Abenteuer von Alan und Saga nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei alle freigeschalteten Inhalte und Belohnungen zu übernehmen.

Die freigeschalteten Waffen sind im New-Game-Plus im ersten verfügbaren Schuhkarton der Charaktere zu finden. Ebenfalls neu ist „Nightmare“ beziehungsweise „Albtraum“.

Hierbei haben wir es mit einem neuen Schwierigkeitsgrad zu tun, der sich an diejenigen unter euch richtet, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

Zahlreiche Anpassungen und Verbesserungen enthalten

Bei den neuen Inhalten bleibt es im Rahmen des frisch veröffentlichten 13. Updates zu „Alan Wake 2“ allerdings nicht. Stattdessen nahmen die Entwickler von Remedy Entertainment weitere Anpassungen und Verbesserungen vor, mit denen für eine rundere Spielerfahrung gesorgt wird. Unter anderem gab es Optimierungen im Bereich der Performance.

Hinzukommen Verbesserungen an der Stabilität, kleinere Anpassungen an den Tutorials und mehr. Den kompletten und recht umfangreichen Changelog zum neuesten Update von „Alan Wake 2“ findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website. Im Sequel zum 2010 veröffentlichten Psycho-Thriller gehen wir in der Kleinstadt Bright Falls einer schaurigen Serie von Ritualmorden auf den Grund.

Dabei übernehmen wir die Kontrolle über gleich zwei Charaktere. Den Schriftsteller Alan Wake auf der einen und die auf übernatürliche Phänomene spezialisierte FBI-Agentin Saga Anderson auf der anderen Seite. „Anderson und Wake kämpfen verzweifelt in getrennten Realitäten und sind doch im Innersten auf eine Art verbunden, die sie nicht begreifen: Sie spiegeln einander, wiederholen sich gegenseitig und beeinflussen die Welten, die sie umgeben“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Alan Wake 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

