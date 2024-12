Gratis im PS Store: PS5-Demo lässt Spieler in das nächste Square Enix-RPG eintauchen

In diesem Monat erschien Hironobu Sakaguchis Rollenspiel "Fantasian Neo Dimension" endlich für die Konsolen. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine kostenlose Demo für die PS5.

Nach der Ankündigung im Sommer erschien das Rollenspiel „Fantasian Neo Dimension“ in diesem Monat unter anderem für die PS4 und die PS5.

Mit „Fantasian Neo Dimension“ kehrt Hironobu Sakaguchi, der Schöpfer der „Final Fantasy“-Reihe, mit einem Rollenspiel der alten Schule auf die Konsolen und den PC zurück. Rund eineinhalb Wochen nach dem Release für die diversen Plattformen reichte der verantwortliche Publisher Square Enix eine PS5-Demo zum RPG nach.

Diese könnt ihr ab sofort kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen.

Fortschritte können in die Vollversion übernommen werden

Laut der offiziellen Beschreibung bietet euch die Probefassung die Möglichkeit, den Anfang von „Fantasian Neo Dimension“ zu erleben und einen ersten Blick auf das klassische RPG-Abenteuer von Hironobu Sakaguchi zu werfen.

Solltet ihr euch nach dem Spielen der Demo zum Kauf des Rollenspiels entscheiden, könnt ihr eure Fortschritte in die Vollversion übernehmen und eure Reise nahtlos fortsetzen.

In „Fantasian Neo Dimension“ verschlägt es uns in eine Welt, in der sich die Bewohner mit einer existenziellen Gefahr konfrontiert sehen. Mechteria, eine tödliche, mechanische Infektion, die den Menschen erst ihre Emotionen und dann ihr Leben raubt, verschlingt langsam aber sicher die komplette Welt.

Wir schlüpfen in die Rolle des Protagonist Leo, der in einem mysteriösen Land voller Maschinen mit einer einzigen Erinnerung erwacht.

Rettet die Welt vor der Mechteria-Infektion

„Die Welt der Menschen, bedroht durch Mechteria“, heißt es zum Rollenspiel weiter. „Eine Welt der Maschinen voller Mysterien… und die unsichtbare Dimensionen, die jenseits dieser beiden Welten liegen.“

„Mithilfe des Warp Device, das zurückgelassen wurde, muss Leo sich auf eine interdimensionale Reise begeben, um seine verlorenen Erinnerungen zurückzugewinnen und die Welt vor der Mechteria-Infektion zu bewahren.“

„Fantasian Neo Dimension“ verhilft nicht nur dem „Final Fantasy“-Vater Hironobu Sakaguchi zu einem Comeback auf den aktuellen Konsolen. Ebenfalls mit von der Partie ist der legendäre japanische Komponist Nobuo Uematsu, der in der Vergangenheit zahlreichen „Final Fantasy“-Titeln seinen unverwechselbaren Stempel aufdrückte und auch bei „Fantasian Neo Dimension“ für einen atmosphärischen Soundtrack sorgt.

Bei den Spielern und Kritikern kommt das Rollenspiel gut an. Während es die PS5-Version von „Fantasian Neo Dimension“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 83 Punkten bringt, liegt die Nutzerwertung im PlayStation Store bei 4,47 von fünf möglichen Sternen.

Weitere Meldungen zu Fantasian Neo Dimension, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren