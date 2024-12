PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 25 mit PS5-Controller im God-of-War-Look und Ragnarök

Der PlayStation-Adventskalender 2024 ist nur noch einige Tage vom Finale entfernt. Der Hauptpreis umfasst heute einen PS5-Controller im „God of War"-Design sowie das Spiel „God of War Ragnarök".

Der PlayStation-Adventskalender 2024 findet in diesem Jahr in Überlänge statt, was ein Ergebnis des 30-jährigen Jubiläums der PlayStation-Marke ist. Sony nutzt den Kalender nicht nur, um allerlei Preise zu vergeben, sondern auch, um die Geschichte der PlayStation und ihrer Spiele hervorzuheben.

Hauptgewinn: DualSense-Controller im God-of-War-Design

Am 25. Tag der Aktion erwartet die Teilnehmer ein neuer Hauptpreis. Es ist der PS5-Controller im „God of War“-Design, inspiriert von der Welt des Spiels „God of War Ragnarök“. Zusätzlich zum Controller enthält der Hauptpreis das Spiel „God of War Ragnarök“, das von vielen als eines der besten Action-Adventures der letzten Jahre gefeiert wurde.

Neben dem Hauptpreis gibt es auch einen Nebenpreis: „God of War Ragnarök“ wird noch einmal als eigenständiger Gewinn zur Verfügung gestellt. Als Sofortpreis erhalten Teilnehmer den „Cute Monster“-PSN-Avatar.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: DulaSense im God-of-War-Look und samt Ragnarök

DulaSense im God-of-War-Look und samt Ragnarök Nebenpreis: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök Sofortpreis: Cute Monster als PSN-Avatar

Nachfolgend geht es ohne Umwege zum Gewinnspiel:

Ein Rückblick auf 2018: Retro-Feeling und Klassiker

Der PlayStation-Adventskalender 2024 erinnert jeden Tag an Momente der PlayStation-Geschichte. Ein Blick auf das Jahr 2018 bietet gar eine doppelte Nostalgie, denn 2018 war das Jahr der PlayStation Classic, einer miniaturisierten Version der originalen PlayStation. Sie umfasst 20 vorinstallierte Spiele, darunter bekannte Titel wie „Final Fantasy 7“ und „Crash Bandicoot“.

2018 war ebenfalls das Jahr von “Monster Hunter: World”, mit dem Capcom bis heute große Erfolge feiert. Mit “Monster Hunter Wilds” steht bereits der nächste Teil in den Startlöchern.

Das Remake von “Shadow of the Colossus” ist das dritte Thema, das im PlayStation-Adventskalender für das Jahr 2018 hervorgehoben wird. Darin schlüpfen Spieler in die Rolle von Wander, einem jungen Mann, der in eine antike Welt gezogen wird, um eine verbotene Macht zu erlangen. Fumito Ueda, der Schöpfer des Spiels, arbeitet mittlerweile an einem neuen Projekt.

Einige Türchen bleiben noch, womit wir uns auch dem Launch der PS5 nähern. Beendet wird die diesjährige Aktion wie gewohnt am 24. Dezember 2024.

