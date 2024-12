Empire of the Ants:

“Empire of the Ants" wird in den kommenden Monaten deutlich erweitert. Die aktuelle Roadmap umfasst neue Einzelspieler-Inhalte und einen erweiterten Mehrspielermodus. Auch technische Verbesserungen und von der Community angeregte Anpassungen sind vorgesehen.

Das im November veröffentlichte “Empire of the Ants” konnte mit einem Metascore von 77 und einem User-Score von 8.4 durchaus punkten. Das Ende der Fahnenstange ist inhaltlich betrachtet aber längst nicht erreicht, wie die Roadmap für das Jahr 2025 verdeutlicht.

Das verantwortliche Studio Tower Five hat gemeinsam mit Publisher Microids Details zum künftigen Support vorgestellt.

2025er Roadmap für Empire of the Ants

Der veröffentlichte Zeitplan für “Empire of the Ants” sieht neue Funktionen und Inhalte vor, die auf einer regelmäßigen Basis über die zwölf Monate des neuen Jahres hinweg eingeführt werden sollen. Laut offizieller Mitteilung können sich Spieler auf überarbeitete Mechaniken, erweiterte Spieloptionen und frische Elemente für den Einzelspieler- sowie Mehrspielermodus einstellen.

Los geht es bereits im Frühjahr 2025. Zu diesem Zeitpunkt wird nicht nur ein Challenge-Modus in das Spiel gebracht. Ebenfalls stehen ein Online-Koop-Modus sowie Horde- und 2v2-KI-Varianten auf dem Plan. Eine neue Einheit, eine weitere Map und eine neue Fähigkeit gehören ebenfalls zum ersten Drop.

“Empire of the Ants” soll in den folgenden Monaten um einen neuen PvP-Modus, neue Fraktionen und sogar um einen Fotomodus erweitert werden. Nachfolgend die Übersicht:

Frühling

Online-Koop

2v2 – KI-Modus

Horde-Modus

Herausforderungsmodus

Neue Einheit

Neue Fähigkeit

Neue Karte

Sommer

Neuer PvP-Modus

Neue Fraktion

Neue Fähigkeit

Neue Karte

Herbst

Fotomodus

Neuer Spielmodus

Neue Einheit

Neue Fähigkeit

Neue Karte

Winter

Neuer Spielmodus

Neue Fraktion

Neue Fähigkeit

Neue Karte

Ein zentrales Element bleibt dabei die Hauptfigur, die 103.683. Ameise, die entschlossen ist, ihre Kolonie zu verteidigen. Der Fokus von “Empire of the Ants” liegt darauf, strategische Herausforderungen durch den Aufbau von Allianzen und Erkundungen innerhalb der Waldumgebung von Fontainebleau zu meistern.

Ein weiterer Aspekt ist die strategische Tiefe: “Bei Empire of the Ants zählt jede Entscheidung, jede Bewegung ist strategisch und jede Eroberung stellt euer Geschick unter Beweis, sich in einer Welt zurechtzufinden, in der die Kleinen mächtig sind“, betonen die Macher.

Diese Prämisse werde auch 2025 im Zentrum der Weiterentwicklungen stehen. Durch kontinuierliche Optimierungen und Erweiterungen sollen Spieler langfristig motiviert werden, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Gleichzeitig erhalten die durchaus vorhandenen Mängel, darunter der recht schwache und knapp bestückte Multiplayer-Modus, nötige Verbesserungen.

