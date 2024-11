Empire of the Ants Runs: Hat auf der PS5 Pro einen bedeutenden Vorteil – Auflösungen und Framerates

Empire of the Ants Runs:

“Empire of the Ants" gehört zu den Spielen, die sich die Leistung der PS5 Pro zunutze machen. Während der Titel auf mehreren Konsolen erscheint, hebt sich die PS5 Pro durch eine verbesserte Performance ab.

Das Indie-Spiel “Empire of the Ants” stammt aus der Feder des kleinen Entwicklerstudios Tower Five und soll durch eine detailreiche Grafik beeindrucken. Der Titel schickt die Spieler in eine mikroskopische Welt voller Details.

Dabei gehört “Empire of the Ants” zu den Spielen, die sich die zusätzliche Leistung der PS5 Pro zunutze machen. Besitzer der Konsole dürfen eine bessere Performance erwarten.

Höhere Bildrate auf der PS5 Pro

Im Rahmen eines Interviews mit GamingBolt teilte Game Director Renaud Charpentier technische Details zur Performance und Auflösung von “Empire of the Ants” auf verschiedenen Konsolen. Während auf der PS5 und Xbox Series X eine native Auflösung zwischen 1.400p und 1.600p erreicht und auf 4K hochskaliert wird, bietet die PS5 Pro abweichende Ergebnisse.

Auf der PS5 Pro läuft “Empire of the Ants” mit einer nativen Zielauflösung von 1.440p, die ebenfalls auf 4K hochskaliert wird. Die Auflösungen lassen sich nur bedingt miteinander vergleichen, da die Skalierung auf der PS5 Pro anders funktioniert.

Der zentrale Vorteil der PS5 Pro liegt jedoch in der Bildrate: Das Spiel erreicht hier 60 FPS, während die PS5 und Xbox Series X bei 30 FPS verbleiben.

Besonders erwähnenswert ist auch die Performance auf der Xbox Series S. Die schwächste Current-Gen-Konsole erreicht eine native Auflösung von 972p, die auf 1.080p hochskaliert wird, jedoch mit 30 FPS.

Charpentier erklärte, dass der Titel auf der Xbox Series S auf 30 FPS beschränkt bleibt, um die visuelle Qualität beizubehalten. Denn die Einschränkungen im RAM könnten die Texturqualität beeinflussen. Er unterstrich dabei, dass die Priorität auf einer stabilen Renderqualität liegt, auch wenn theoretisch eine höhere Bildrate erreichbar wäre.

Im selben Interview betonte Charpentier außerdem, dass Tower Five “Empire of the Ants” gerne auf die noch nicht angekündigte Switch 2 bringen würde, je nachdem, wie die Spezifikationen der Konsole ausfallen. Der Launch der neuen Nintendo-Konsole wird für 2025 erwartet.

Erste Tests zu Empire of the Ants sind da

Die bisherigen Meinungen zu “Empire of the Ants” fallen gemischt aus. Der Titel wurde einerseits als „wunderschön und nachdenklich“ sowie als „einfaches, aber unterhaltsames RTS“ beschrieben. An anderer Stelle hieß es hingegen, dass sich der Titel nicht entscheiden könne, ob er ein RTS oder ein Plattformer sein möchte, was das volle Potenzial beider Spielbereiche einschränke.

Weitere Informationen zu den Wertungen sind in der nachfolgenden Meldung thematisiert:

Auch die ersten Spielermeinungen sind da. Sie basieren auf dem Early Access und zeigen auf Steam eine “größtenteils positive” Stimmung, allerdings basierend auf nur knapp über 30 Rezensionen. Im PSN sind noch keine Wertungen hinterlegt.

“Empire of the Ants” ist abgesehen vom Early Access ab dem 7. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Am selben Tag kommt die PS5 Pro offiziell in den Handel.

Weitere Meldungen zu Empire of the Ants.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren