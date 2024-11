Empire of the Ants: Erste Testwertungen und Launch-Trailer zum Ameisenspiel

Empire of the Ants:

Wie das Ameisen-Abenteuer "The Empire of the Ants" in der Presse abschneidet, zeigen die ersten eingetroffenen Testwertungen.

Einer der dieswöchigen Veröffentlichungen ist „Empire of the Ants“. In diesem Echtzeit-Strategiespiel müsst ihr als Ameise feindliche Nester erobern und eure Kolonie durch den Wald führen.

Eine immersive Kampagne ist enthalten, die euch um die 20 Stunden beschäftigen soll. Hier erwarten euch sowohl strategische Kämpfe als auch Erkundungstouren in einer mikroskopischen Welt.

Spielt ihr lieber Multiplayer, kommt ihr ebenfalls auf eure Kosten. In einem PVP-Modus dürft ihr zeigen, was ihr drauf habt. Ihr habt die Wahl zwischen einem 1v1-Ranglistenmodus und drei Modi, in denen jeder gegen jeden antritt.

Wie das Spielerlebnis aussieht, zeigt der heute veröffentlichte Launch-Trailer von Publisher Microids:

Lohnt sich der Kauf des Ameisenspiels? Die frisch eingetroffenen Testwertungen verraten es euch. Nach aktuellem Stand liegen 7 Berichte vor, die zu einem Metascore von 74 Punkten führen. Was die Tester meinen, schauen wir uns im Anschluss näher an.

Positive und neutrale Wertungen für Empire of the Ants

Die GamePro zeigt sich zufrieden und vergibt 80 Punkte: „Empire of the Ants bietet unterhaltsame Echtzeitstrategie in einem spannenden Setting und sieht atemberaubend gut aus.“

Ebenfalls 80 Punkte stammen von TheSixthAxis: „Ein wunderschönes, nachdenkliches und fesselndes Buch, das Fans der Naturwelt begeistern wird.“

God is a Geek vergibt 75 Punkte, die sie folgendermaßen begründen: „Empire of the Ants ist eine wahre Feier unserer natürlichen Welt, die zufällig als Echtzeit-Strategiespiel getarnt ist.“

Etwas gemischter betrachtet MeriStation die Spielerfahrung. 70 Punkte gibt es: „Ein einfaches, aber unterhaltsames RTS mit einem einzigartigen Setting, das die Art und Weise, wie Sie im Spiel graben, vorantreibt.“

Für nur 60 Punkte hat es bei Push Square gereicht. Die ausführliche Begründung: „Es kann sich nicht entscheiden, ob es ein RTS oder ein Platformer sein will, und so haben beide Bereiche das Gefühl, dass sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Die Präsentation ist wunderschön und es macht Spaß, über die kleineren Kreaturen in unserer Welt anders zu denken. Aber Empire of the Ants versucht, zu viel auf einmal zu sein. Der Mehrspielermodus macht eine Zeit lang Spaß, lässt aber die Tiefe vermissen, die sich erfahrene Strategiespieler wünschen. Eine Fokussierung auf die Story oder das RTS hätte sehr geholfen.“

Ausführliches Gameplay zu „Empire of the Ants“ könnt ihr euch hier ansehen:

Ab sofort könnt ihr den Titel für PS5, Xbox Series X/S oder PC kaufen. Der Preis beträgt 39,99 Euro. Für PlayStation-Spieler geht es hier entlang.

