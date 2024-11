PS5 & PS4: Diese Spiele erscheinen kommende Woche – auch die PS5 Pro ist dabei

In den nächsten Tagen erwartet die PlayStation-Community eine Reihe neuer Spiele. Und auch eine neue Konsole erreicht den Markt. Die PS5 Pro gehört zu den Neuerscheinungen der Woche vom 4. bis 10. November 2024.

Bei den neuen Games der nächsten Tage handelt es sich verglichen mit den Vorwochen, in denen unter anderem „Call of Duty: Black Ops 6“ auf den Markt kam, eher um Titel ohne Blockbuster-Status. “Empire of the Ants” lässt Spieler die Welt der Insekten und dergleichen erkunden. “Slitterhead“ bringt Survival-Horror-Stimmung auf die Konsole. Und mit “Planet Coaster 2” dürfen Spieler ihren eigenen Vergnügungspark aufbauen.

Neu ist ebenfalls „Metro Awakening“, was verdeutlicht, dass PlayStation VR2 noch nicht gänzlich abgeschrieben ist, auch wenn sich Sony Interactive Entertainment kaum noch um das Headset zu kümmern scheint.

Neuerscheinungen der Woche vom 4. bis 10. November 2024

Montag, 4. November 2024

Empire of the Ants (Early Access, PS5)

Dienstag, 5. November 2024

Death Note: Killer Within (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Let’s Sing 2025 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Metal Slug Tactics (PS5, PS4)

Mittwoch, 6. November 2024

Hunt and Fight (PS5)

(PS5) Monarchy (PS5)

(PS5) Planet Coaster 2 (PS5)

(PS5) Run From Mummies (PS5)

(PS5) SlavicPunk: Oldtimer (PS5)

Donnerstag, 7. November 2024

Bioframe: Outpost (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Empire of the Ants (PS5)

(PS5) Goat Simulator: Remastered (PS5)

(PS5) Magical Bakery (PS5)

(PS5) Metro Awakening (PS5, PS VR2)

(PS5, PS VR2) Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered (PS5)

(PS5) River City Saga: Three Kingdoms Next (PS4)

(PS4) Skydivers Paradise (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (PS5-Version)

(PS5-Version) Techtonica (PS5)

Freitag, 8. November 2024

Gems Rush (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Harry Potter: Quidditch Champions (Disk, PS5)

(Disk, PS5) Slitterhead (PS5, PS4)

PS5 Pro mit mehr Hardware-Power und PSSR

Die zentrale Neuerscheinung der Woche ist keine Software, sondern Sonys PS5 Pro, die ab dem 7. November 2024 erhältlich ist. Ausgestattet mit einer leistungsstärkeren GPU bietet die Konsole 67 Prozent mehr Recheneinheiten sowie einen um 28 Prozent schnelleren Speicher. Laut Sony führt dies zu einer bis zu 45 Prozent höheren Rendering-Geschwindigkeit, die das Spielerlebnis deutlich optimieren soll.

Ein weiteres Highlight ist die neue PlayStation Spectral Super Resolution-Technologie, die mithilfe von KI-basierter Skalierung Details und Bildschärfe aufwertet. Am Ende ist eine Auflösung von bis zu 8K drin. Dafür werden an der Kasse rund 800 Euro fällig.

In Slitterhead übernehmen Spieler ein Wesen ohne Gestalt

Am 8. November 2024 erscheint das düstere „Slitterhead“. In den neongeschmückten Straßen von Kowlong übernimmt der Spieler die Rolle des Hyoki, einem Wesen ohne physische Gestalt und Erinnerungen, dessen Ziel die Vernichtung der als „Slitterheads“ bekannten Kreaturen ist.

Um zu überleben, muss der Spieler Verbündete gewinnen, gefährliche Organisationen infiltrieren und die Kraft des Blutes in Kämpfen nutzen. Dabei entfaltet sich eine komplexe Hintergrundgeschichte um Hyoki und die Ursprünge der Slitterheads.

Planet Coaster 2 geht weit über Achterbahnen hinaus

Ebenfalls in dieser Woche, am 6. November 2024, erscheint „Planet Coaster 2“. Spieler können nun nicht nur Achterbahnen, sondern auch Wasserparks, Pools und andere Attraktionen gestalten.

Frontier Developments baut laut eigener Aussage auf den bewährten Mechaniken des Vorgängers auf, verspricht jedoch zahlreiche Neuerungen, die eine individuelle Gestaltung der Freizeitparks ermöglichen. Auf Metacritic trafen bereits die ersten Wertungen ein.

Metro Awakening richtet sich an PS VR2-Spieler

Mit „Metro Awakening“, das am 7. November 2024 erscheint, erleben Fans der Metro-Serie das erste VR-Spiel in Dmitry Glukhovskys postapokalyptischem Universum.

Spieler schlüpfen in die Rolle des Arztes Serdar, der sich in der von gefährlichen Gestalten heimgesuchten Moskauer Metro bewegt, um seine Frau zu retten. In dieser düsteren Umgebung müssen Spieler die Herausforderungen der nuklearen Einöde bewältigen und sich gegen Banditen und Mutanten behaupten.

Welche Neuerscheinungen der kommenden Woche schnappt ihr euch? Verratet es uns in den Kommentaren.

