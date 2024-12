Borderlands 4: Inklusive Crossplay-Support? Gearbox sorgt für Klarheit

In der vergangenen Woche ermöglichten uns die Entwickler von Gearbox Software einen ersten Blick auf den 2025 erscheinenden Loot-Shooter "Borderlands 4". Zum Wochenabschluss bestätigte das Studio ein Feature, das sich bereits beim Vorgänger großer Beliebtheit erfreute.

Unter den zahlreichen Titeln, die uns im Rahmen der The Game Awards 2024 in der letzten Woche präsentiert wurden, befand sich der Loot-Shooter „Borderlands 4“.

Für die Entwicklung sind genau wie bei den anderen Hauptablegern die Entwickler von Gearbox Software verantwortlich. Im Interview mit der japanischen Famitsu plauderte Gearbox-Boss Randy Pitchford über „Borderlands 4“ und bestätigte ein Gerücht, das bereits im Sommer erstmals aufkam.

Im Detail geht es um eine Crossplay-Unterstützung, die es den Spielern ermöglichen würde, sich mit Nutzern auf anderen Plattformen zusammenzuschließen und sich den Abenteuern in der Welt von „Borderlands 4“ gemeinsam zu stellen.

Crossplay wird zum Launch unterstützt

Wie Pitchford gegenüber der Famitsu bestätigte, wird „Borderlands 4“ genau wie sein Vorgänger Gebrauch von der Crossplay-Funktion machen. Das Beste daran: Während die Entwickler die Funktion bei „Borderlands 3“ noch zu einem späteren Zeitpunkt nachreichten, wird sie bei „Borderlands 4“ pünktlich zum Launch zur Verfügung stehen.

Beim plattformübergreifenden Multiplayer greift Gearbox Software wie gehabt auf die hauseigene Crossplay-Struktur zurück.

Mit der Crossplay-Unterstützung beantwortete das Studio die letzte Frage rund um den kooperativen Multiplayer von „Borderlands 4“. Schon kurz nach der Präsentation auf den The Game Awards 2024 gaben die Entwickler bekannt, dass der Coop sowohl online als auch lokal genutzt werden kann.

Im Online-Coop können sich bis zu vier Spieler zu einer Gruppe zusammenschließen. Im Splitscreen-Coop sind es zwei.

Erstes Gameplay folgt Anfang 2025

Gleichzeitig versprach Gearbox Software vor wenigen Tagen, dass wir auf erstes Gameplay nicht mehr allzu lange warten müssen. Dieses soll nämlich Anfang des kommenden Jahres folgen. Einen konkreten Termin nannte das Studio in diesem Zusammenhang aber noch nicht.

Ein weiteres Thema, auf das das Team kürzlich einging, ist die Kritik am teilweise übertriebenen Fäkalhumor von „Borderlands 3“.

Laut Narrative Director Sam Winkler werden die Autoren in diesem Bereich nachbessern. „Ich kann nicht viel über den Inhalt von Borderlands 4 sagen. Aber ich bleibe bei meiner Kritik an Borderlands 3 übermäßigem Fäkalhumor“, so Winkler.

„Borderlands 4“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

