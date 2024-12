The Game Awards 2024: Intergalactic, The Witcher 4 & mehr – Alle Ankündigungen in der Übersicht

Das The Game Awards 2024-Event hatte im Laufe seiner dreistündigen Laufzeit mal wieder allerlei Trailer zu kommenden Videospiel-Highlights zu bieten. In unserer Übersicht haben wir für euch alle Ankündigungen zusammengefasst.

Die The Game Awards 2024 liegen hinter uns und Moderator Geoff Keighley ließ es sich nicht nehmen, mal wieder einige große Weltpremieren zu enthüllen. Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums des Branchenevents gab es eine bunte Mischung aus großen AAA-Blockbustern und diversen verspielten kleineren Titeln. In unserer Übersicht fassen wir in den nachfolgenden Zeilen alle Ankündigungen der letzten Nacht für euch zusammen.

Borderlands 4: Erste Gameplayszenen zum Loot-Shooter präsentiert

Nach verschiedenen kleinen Andeutungen und einem kurzen Teaser-Trailer hat Gearbox im Rahmen der TGA endlich erste Gameplayszenen aus „Borderlands 4“ enthüllt. Der neueste Ableger der Loot-Shooter-Reihe entführt euch in „die größte und verrückteste Welt“ des Franchise. Bevölkert wird die Spielwelt von zahlreichen Monstern und massig Loot darf selbstverständlich nicht fehlen. Doch auch die Story soll Fans der Spieleserie überzeugen können.

Anders als in den Vorgängern geht es diesmal übrigens nicht noch einmal nach Pandora, sondern auf einen komplett neuen Planeten. Dort warten nicht nur neue Abenteuer und Gefahren, sondern auch neue Spielfiguren. Es steht euch übrigens frei, ob ihr das Spiel alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus erleben möchtet.

Dying Light The Beast: Trefft den Baron im neuen Trailer

Im Horror-Abenteuer „Dying Light: The Beast“ kehrt mit Kyle Crane der Hauptcharakter des ersten Spiels der Reihe zurück. Diesmal bekommt er es mit dem Baron zu tun, dem Oberbösewicht des neuesten Teils der Spielerserie. Er ist ein zwar brillanter, allerdings auch berechnender sowie emotionsloser Wissenschaftler und gleichzeitig die wohl größte Bedrohung, der sich unser Protagonist bisher entgegenstellen musste.

Elden Ring Nightreign: Trotzt gemeinsam den Gefahren der Nacht

FromSoftware hat im Rahmen der The Game Awards 2024 überraschend mit „Elden Ring Nightreign“ einen Stand-Alone-Ableger seines gefeierten Action-RPG-Epos angekündigt. Anders als beim Story-DLC „Shadow of the Erdtree“ liegt der Fokus bei diesem Projekt jedoch auf Koop-Gameplay mit zwei weiteren Mitspielern. In Dreierteams stellt ihr euch einer sich unaufhaltsam ausbreitenden Finsternis und zahlreichen Gefahren, die in ihr lauern, entgegen.

Im Gegensatz zum Hauptspiel erstellt ihr euch hier allerdings keinen eigenen Charakter, sondern wählt aus vorgefertigten Helden und Heldinnen aus. Jede Spielfigur soll über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die ihr im Kampf gegen die mächtigen Gegner geschickt einsetzen müsst.

Fumito Ueda: ICO-Schöpfer zeigt erstmals sein neuestes Werk

Die bisherigen Werke von Fumito Ueda sind für viele Spielerinnen und Spieler Paradebeispiele dafür, dass Videospiele echte Kunst sein können. Mit „ICO“, „Shadow of the Colossus“ oder auch „The Last Guardian“ hat er mit seinem Team einzigartige Erfahrungen geschaffen. Nun meldet sich Ueda mit einem neuen, noch namenlosen Spiel zurück. Als Publisher fungiert diesmal jedoch nicht mehr PlayStation, sondern Epic Games.

Intergalactic: Naughty Dogs Sci-Fi-Abenteuer endlich enthüllt

Für den Abschluss der The Game Awards 2024 hatten sich die Veranstalter noch eine ganz besondere Überraschung aufgehoben. Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wurde das neue Spiel des renommierten Entwicklerstudios Naughty Dog („Uncharted“) angekündigt. Diesmal entführen uns Neil Druckmann und sein Team in die ferne Zukunft. In der Rolle einer berüchtigten Kopfgeldjägerin müssen wir versuchen, von einem mysteriösen Planeten zu fliehen.

Naughty Dog verfolgen mit dem Sci-Fi-Abenteuer ambitionierte Pläne. „Intergalactic“ soll das bisher „tiefgründigste Gameplay in der Historie von Naughty Dog“ bieten. Das Entwicklerstudio möchte darüber hinaus sämtliche bisher gesammelten Erfahrungen nutzen, um die vorangegangenen Spiele noch zu übertreffen. Ob ihnen das wohl gelingen wird?

Mafia The Old Country: Erlebt die Vorgeschichte der Trilogie hautnah mit

Während der The Game Awards 2024 durften wir des Weiteren erstmals einen ausführlicheren Blick auf das Actionspiel „Mafia: The Old Country“ werfen. Dieses entführt uns diesmal nicht in die USA, sondern nach Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Prequel zu der bisherigen Trilogie rücken neue Charaktere in den Mittelpunkt. Die Macher von Hangar 13 hoffen, mit ihrem spielbaren Liebesbrief an düstere Mafiageschichten eine neue Saga lostreten zu können.

Okami Sequel: Capcom setzt das wunderschöne Action-Adventure fort

Mit dem malerischen Action-Adventure „Okami“ hat Capcom im Jahr 2006 einen Titel veröffentlicht, der schnell einen gewissen Kultstatus erlangen konnte. Aufgrund eher mäßiger Verkäufe erhielt das Spiel jedoch keinen Nachfolger – zumindest bis jetzt! Capcom hat sich erneut mit Game Director Hideki Kamiya zusammengetan, um ein „Okami Sequel“-Projekt zu realisieren! Sonnengöttin Amaterasu bereitet also ihre Rückkehr vor.

Doch nicht nur Kamiya kehrt zurück, sondern auch weitere Teile des alten Entwicklerteams. Nur dass diesmal nicht ein Studio am Action-Adventure werkelt, sondern gleich drei Teams. Bis wir mit weiteren Details zum neuen „Okami“-Game rechnen können, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. „Bitte wartet alle voller Vorfreude“, schrieb Kamiya in einer kurzen Mitteilung.

Onimusha Way of the Sword: Actionspielreihe feiert ihr Comeback

Und noch einmal Capcom: Nach satten 18 Jahren hat das japanische Unternehmen mit „Onimusha: Way of the Sword“ einen neuen Teil seiner knallharten Actionspielreihe angekündigt. Im kommenden Dark-Fantasy-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle eines mysteriösen Kriegers, der es mit dämonischen Kräften aufnehmen muss. Dank eines speziellen Artefakts, eines Oni-Panzerhandschuhs, kann er es mit den Höllenkreaturen aufnehmen.

Split Fiction: Das neue Koop-Abenteuer der It Takes Two-Macher

Nach einer Reihe verschiedener Andeutungen war bereits im Vorfeld der The Game Awards 2024 klar, dass Hazelight Studios („It Takes Two“) ihr neuestes Werk enthüllen würden. Im Rahmen des Events folgte schließlich mit einem Trailer die Enthüllung von „Split Fiction“, einem neuen Koop-Abenteuer des für Spiele dieser Art gefeierten Studios.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen die Freundinnen Mio und Zoe, die zusammenarbeiten müssen, um ihr kreatives Erbe zurückzuerobern. Gleichzeitig sind sie jedoch auch sehr gegensätzliche Autorinnen, die eine mit Fokus auf Fantasy und die andere auf Science-Fiction. Im Laufe ihres abgedrehten Abenteuers finden sie sich in den von ihnen geschaffenen Geschichten wieder. Um wieder nach Hause zurückkehren zu können, müssen sie verschiedene Fähigkeiten meistern.

The Witcher 4: Ciri tritt in Geralts Fußstapfen

Bereits recht früh im Laufe der TGA-Show wurde ein erster offizieller Trailer zum kommenden Dark-Fantasy-Abenteuer „The Witcher 4“ veröffentlicht. Nach den Ereignissen der vorherigen Teil rückt CD Projekt Red diesmal nicht Hexer Geralt von Riva, sondern dessen Ziehtochter Ciri in den Mittelpunkt. Diese besucht im Video ein Dorf, in dem ein altes Ritual vollzogen werden soll, um ein gefährliches Monster zu besänftigen.

Weitere Ankündigungen während der The Game Awards 2024

Das waren jedoch noch längst nicht alle Ankündigungen, die es im Rahmen der The Game Awards 2024 zu bestaunen gab. Nachfolgend haben wir die übrigen angekündigten und präsentierten Titel in einer kleinen Übersicht zusammengetragen:

Kyora

Mecha Break

Midnight Murder Club

New Virtua Fighter Project

Ninja Gaiden: Ragebound

One Move Away

Palworld Feybreak (Update)

Project Century

Rematch

Screamer

Shadow Labyrinth

Slay the Spire 2

Thick as Thieves

Turok: Origins

Warframe: 1899 (Erweiterung)

Wuthering Waves

