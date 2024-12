Ninja Gaiden Ragebound: Mit Trailer angekündigt – Release im Sommer

Im Zuge der Game Awards 2024 hat Publisher DotEmu „Ninja Gaiden: Ragebound“ angekündigt, welches in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo und Team Ninja entsteht. Für die Entwicklung zeichnet sich das spanische Studio The Game Kitchen verantwortlich, die in der Vergangenheit vor allem durch die beiden „Blasphemous“-Spiele auf sich aufmerksam machen konnten.

Bei „Ninja Gaiden: Ragebound“ handelt es sich im Vergleich zu den jüngsten Ablegern der legendären Action-Reihe um einen 2D-Side-Scroller. Dabei versprechen die Macher, das klassische Gameplay und die Geschichte der 8-Bit-Ära mit dem Tiefgang und der Intensität der modernen 3D-Ableger zu kombinieren. So sollen „die besten Elemente zweier Zeitalter zu einem epischen und aufregenden Abenteuer verschmelzen.“

Gameplay-Trailer zeigt rasante Ninja-Action

Passend zur Ankündigung wurde auch ein Trailer zu „Ninja Gaiden: Ragebound“ veröffentlicht, der uns neben einer schicken Anime-Sequenz auch erste Gameplay-Einblicke gewährt. Hier ist schnell zu erkennen: Die Entwickler bleiben den Wurzeln der „Ninja Gaiden“-Serie treu und bieten schnelle Action gepaart mit herausfordernden Kämpfen, die laut eigenen Angaben „selbst erfahrene Fans an ihre Grenzen bringen“ sollen.

Ziel der Entwickler war es außerdem einen nahtlosen Spielfluss zu erschaffen, sodass Angriffe und Ausweichmanöver direkt aneinandergereiht werden können, damit die Spieler ständig in Bewegung bleiben. Durch das dynamische Spielgefühl soll auch der Ninja-Aspekt weiter hervorgehoben werden. Die detaillierte Pixel-Grafik von „Ninja Gaiden: Ragebound“ fängt zudem perfekt die nostalgische Atmosphäre der Reihe.

Ein neuer Held und Release im Sommer 2025

Die Geschichte von „Ninja Gaiden: Ragebound“ rückt dieses Mal aber nicht Protagonist Ryu Hayabusa in den Mittelpunkt: Der legendäre Ninja befindet sich nämlich auf einer Reise in die USA, um den letzten Willen seines Vaters zu ehren. Doch während seiner Abwesenheit zerbricht die Barriere zwischen der Menschen- und Dämonenwelt und sein Heimatdorf steht plötzlich einer großen Bedrohung gegenüber. Schließlich muss sich der junge Ninja Kenji Mozu der Bedrohung stellen.

Erscheinen soll „Ninja Gaiden: Ragebound“ schließlich im Sommer 2025. Einen konkreten Release-Termin haben die Macher bislang aber noch nicht bekannt gegeben. Die Veröffentlichung des Side-Scrollers ist für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC geplant.

