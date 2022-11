Dead or Alive & Ninja Gaiden: Konkrete Reboot-Pläne? Team Ninja korrigiert Yasudas Aussagen

Dead or Alive & Ninja Gaiden:

Auf der G-Star 2022 am vergangenen Wochenende wies Team Ninjas Fumihiko Yasuda darauf hin, dass sowohl zu "Dead or Alive" als auch zu "Ninja Gaiden" Reboot-Pläne bestehen. Aussagen, die das Studio in einer aktuellen Stellungnahme korrigierte.

Am vergangenen Wochenende war Team Ninjas Fumihiko Yasuda auf der G-Star 2022 im südkoreanischen Busan zu Gast und sprach dort unter anderem über die zukünftigen Pläne seines Studios.

Wie Yasuda zur Freude der Fans ausführte, soll sein Studio Reboot-Pläne für die beiden erfolgreichen Serien „Dead or Alive“ und „Ninja Gaiden“ verfolgen. Da die Aussagen Yasudas schnell Wellen schlugen und Spekulationen darüber aufkommen ließen, wann mit entsprechenden Ankündigungen zu rechnen ist, bezog nun auch Team Ninja selbst Stellung zu den Aussagen von Yasuda.

In dem offiziellen Statement bezeichnete Creative-Director Tom Lee „Ninja Gaiden“ beziehungsweise „Dead or Alive“ als wichtige Stützen seines Studios, die in der Vergangenheit maßgeblich zum guten Ruf von Team Ninja beigetragen haben und für die Entwickler sehr wichtig sind.

Aktuell gibt es nichts anzukündigen

Von konkreten Reboot-Plänen oder gar bevorstehenden Enthüllungen möchte Team Ninja aber offenbar nichts wissen. Stattdessen führte Lee aus: „Wenn wir über die Entwicklung unserer vergangenen und zukünftigen Projekte sprechen, versteht es sich von selbst, dass diese beiden wichtigen Titel nicht unerwähnt bleiben dürfen. Derzeit gibt es jedoch keine Details oder Informationen zu diesen Franchises.“

„Wie viele unserer treuen Fans teilen wir die Begeisterung für die Rückkehr dieser geliebten Titel. Und wir werden sicher sein, dass wir ein angemessenes Update bereitstellen falls und wenn dieser Tag kommt“, heißt es weiter. In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass ein möglicher Reboot der „Ninja Gaiden“-Reihe bei den „Bayonetta“-Machern von Platinum Game entstehen könnte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Angesichts der Tatsache, dass Team Ninja derzeit an den beiden großen Projekten „Wo Long: Fallen Dynasty“ (2023) und „Rise of the Ronin“ (2024) arbeitet, hätten wir es hier mit einem nachvollziehbaren Schritt zu tun. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Dead or Alive, Ninja Gaiden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren