Ninja Gaiden & Dead or Alive: Pläne für Reboots bestätigt – Platinum Games an Bord?

Wie Team Ninjas Fumihiko Yasuda auf der G-Star in der vergangenen Woche bestätigte, möchte das Team sowohl die "Ninja Gaiden"-Serie als auch die "Dead or Alive"-Reihe einem Reboot unterziehen. Der Haken an der Sache: Konkrete Details zu diesen Plänen wurden bisher nicht genannt.

Einst die beiden Vorzeigeserien des japanischen Entwicklerstudios Team Ninja, nahmen „Dead or Alive“ und Ninja „Gaiden“ in der Vergangenheit unterschiedliche Entwicklungen.

Während der Fighting-Titel in den letzten Jahren mit Nachfolgern und reichlich DLCs versorgt wurde, wurde es um die Abenteuer von Ryu Hayabusa nach „Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge“ im Jahr 2012 sehr still – wenn wir die die „Ninja Gaiden: Master Collection“ aus dem vergangenen Jahr einmal ausklammern. Nachdem sich die Fans über Jahre für ein Comeback der Reihe eingesetzt haben, wurde nun auch offiziell bekannt gegeben, dass Reboots zu „Ninja Gaiden“ und „Dead or Alive“ geplant sind.

Die entsprechenden Pläne bestätigte Team Ninjas Fumihiko Yasuda mit einer passenden Grafik im Rahmen der G-Star, die in der vergangenen Woche in der südkoreanischen Stadt Busam stattfand.

Fokus dürfte zunächst auf anderen Projekten liegen

Abgesehen von der Bestätigung der Pläne wurden bisher jedoch keine weiteren Details zu den Zukunftsplänen für die beiden Serien genannt. Neu ist der Wunsch, „Ninja Gaiden“ zurückzubringen, allerdings nicht. Stattdessen sprach Team Ninja zuletzt mehrfach davon, dass wir es hier mit einer wichtigen Franchise des Studios zu tun haben, die keineswegs in Vergessenheit geraten soll. Denkbar wäre laut dem Studio, ein neues „Ninja Gaiden“ bei einem jungen internen Entwicklerteam unterzubringen oder den Reboot einem passenden externen Studio zu überlassen.

Aktuellen und unbestätigten Gerüchten zufolge könnte der „Ninja Gaiden“-Reboot bei Platinum Games („Bayonetta“, „NieR: Automata“) entstehen. Davon berichtet zumindest der „Xbox Era“-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker. Bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts. Zumal ohnehin erst einmal zwei andere Projekte von Team Ninja im Fokus stehen dürften. Zum einen haben wir es hier mit dem Action-Rollenspiel „Wo Long: Fallen Dynasty“ zu tun, das im März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Darüber hinaus kündigte Team Ninja in diesem Jahr das Samurai-Abenteuer „Rise of the Ronin“ an, das in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment entsteht und 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erscheint.

ok bugger it, been told the studio signed on to make Ninja Gaiden is Platinum — Nick  (@Shpeshal_Nick) November 20, 2022

