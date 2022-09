Ninja Gaiden: Nachfolger denkbar? Das sagt Team Ninja

In einem von Videogames Chronicle geführten Interview stellten sich die Verantwortlichen von Team Ninja verschiedenen Fragen. Unter anderem ging es dabei um eine mögliche Rückkehr der beliebten "Ninja Gaiden"-Reihe.

Im Rahmen eines ausführlichen Interviews hatten die englischsprachigen Kollegen von Videogames Chronicle die Möglichkeit, „Nioh“-Director Fumihiko Yasuda und „Bloodborne“-Produzent Masaaki Yamagiwa verschiedene Fragen zu stellen.

In dem Interview ging es unter anderem um die Zukunft der „Ninja Gaiden“-Reihe, um die es zum Leidwesen der wartenden Fans in den vergangenen Jahren sehr still wurde. Wie Yasuda ausführte, freuen sich die Entwickler von Team Ninja natürlich über die Nachfragen der Fans und die weiterhin anhaltende Beliebtheit von „Ninja Gaiden“.

Allerdings sei zu bedenken, dass Team Ninja lediglich über begrenzte Ressourcen verfügt und derzeit an den beiden großen Projekten „Wo Long: Fallen Dynasty“ (2023) und „Rise of the Ronin“ (2024) arbeitet.

Team Ninja über mögliche Outsourcing-Projekte

Denkbar wäre allerdings, neue „Ninja Gaiden“-Projekte via Outsourcing zu realisieren oder ein junges Entwicklerteam mit den Arbeiten an einem entsprechenden Projekt zu beauftragen. Spruchreif sei dahingehend aber noch nichts, wie Yasuda ergänzte: „Wir haben nichts anzukündigen, aber die beiden Ideen klingen nach großartigen Plänen. […] Das sind beides sehr, sehr vernünftige Ideen für eine mögliche Fortsetzung in jeder Serie, nicht nur Ninja Gaiden.“

„Aber was ich sagen möchte ist, wenn wir theoretisch mit einem anderen Unternehmen an einem neuen Ninja Gaiden-Titel arbeiten würden, müssten wir sicherstellen, dass es ein Titel wäre, der den Fans wirklich gefallen und ihre Erwartungen übertreffen würde. Es ist nicht nur eine Frage von ‚Hey, lass uns einfach das machen‘: Alle Teile müssten zusammenpassen. Und es müsste das richtige Team sein.“

Auf absehbare Zeit sollten wir daher nicht mit der Ankündigung neuer „Ninja Gaiden“-Abenteuer rechnen.

