Wo Long Fallen Dynasty: Welt ist offener als in Nioh und soll zum Erkunden einladen

Mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ kündigten die „Ninja Gaiden“- und „Nioh“-Macher von Team Ninja in diesem Sommer ihr neuestes Action-Rollenspiel für die Konsolen und den PC an.

Dieses Mal führt unser Weg in eine düstere fiktive Version des alten Chinas zu Zeiten der Han-Dynastie. Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von WccfTech gingen die beiden ausführenden Produzenten Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa unter anderem auf die Gestaltung der Spielwelt ein. Auch wenn keine klassische Open-World geboten wird, fällt die Welt von „Wo Long: Fallen Dynasty“ deutlich offener aus, als es beispielsweise noch in der „Nioh“-Reihe der Fall war.

Ebenfalls versprochen werden „beeindruckende Ausblicke, einzigartige Landschaften und riesige Burgen“, die euch „viele Gründe zur ausgiebigen Erkundung der Spielwelt liefern werden“ – entsprechende Belohnungen wie seltene Waffen und Gegenstände natürlich inklusive.

Entwickler setzen erneut auf klassische Missionen

„Wo-Long: Fallen Dynasty ist offener als die Nioh-Serie – und das nicht nur wegen der hinzugefügten Sprungmechanik, sondern auch weil das Spiel in China spielt, wo wir den Spielern das Gefühl eines viel größeren Schauplatzes vermitteln wollten. Mit imposanten Ausblicken, einzigartigen Landschaften und massiven Burgen, alles Elemente, von denen China stark definiert wird“, führten die beiden Produzenten aus.

Trotz des offeneren Ansatzes der Spielwelt wird in „Wo-Long: Fallen Dynasty“ genau wie in „Nioh“ auf eine klassische Missions-Struktur gesetzt. Eine Design-Entscheidung, die Team Ninja mit dem Vorhaben begründet, den Spieler beziehungsweise die Spielerin so wenig wie möglich abzulenken. Stattdessen wird der spielerische Fokus laut dem Studio auf der Action und den knackigen Kämpfen liegen.

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty:

„Wo-Long: Fallen Dynasty“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird am 3. März 2022 veröffentlicht. Wie kürzlich bestätigt wurde, unterstützt die Coop-Komponente des Action-Rollenspiels das Cross-Gen-Feature, während auf eine Cross-Play-Unterstützung verzichtet wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: WccfTech

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren