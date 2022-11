Wo Long Fallen Dynasty: Cross-Gen-Support bestätigt – kommt noch eine Demo?

Das nächste Actionspiel von Team Ninja kann nicht nur alleine, sondern auch mit zwei Freunden gespielt werden. Wie es dabei um Crossplay steht, beantworteten die Producer in einem neuen Interview.

Der Multiplayer soll in „Wo Long: Fallen Dynasty“ eine wichtige Rolle spielen. Zusätzlich sorgt die Veröffentlichung über den Game Pass zu einer noch größeren Community. Deshalb wollte Wccftech von den beiden Producern wissen, ob das Fantasy-RPG cross-platform-play unterstützen wird.

Ihre Antwort lautete folgendermaßen: „Wo Long: Fallen Dynasty“ wird einen generationsübergreifenden Multiplayer-Modus unterstützen, der es Nutzern von PlayStation 5 und PlayStation 4 oder Xbox Series X|S und Xbox One ermöglicht, gemeinsam zu spielen. Plattformübergreifendes Spielen zwischen PlayStation- und Xbox-Nutzern wird nicht unterstützt.“ Somit sind die Spieler auf das eigene System beschränkt, wenn es um die Mitspieler-Suche geht.

Weitere Demo möglich

An einer anderen Stelle im Interview fragte Wccftech noch, ob noch eine weitere Demo geplant für die alten Konsolen und den PC geplant ist. Team Ninja ist sich bewusst, dass viele japanische Interessenten immer noch keine PS5 oder Xbox Series X haben. Weil das in anderen Ländern ebenfalls so ist, denkt das Entwicklerteam tatsächlich über eine weitere Demo nach. Das klingt schon mal zuversichtlich, aber handfeste Details gibt es hierzu noch nicht.

Weitere Details zu „Wo Long: Fallen Dynasty“:

Der Release findet am 3. März 2023 statt. Neben den PlayStation- und Xbox-Konsolen wird auch der PC versorgt.

Die Handlung dreht sich um eine düstere Version der Han-Dystanie, die eigentlich als goldenes Zeitalter Chinas betrachtet wird. In diesem Fall hat das Kaiserreich jedoch mit einer Dämonenplage zu kämpfen. Deshalb muss es der selbst erstellbare Charakter mit gefährlichen Monstern und feindseligen Soldaten aufnehmen.

