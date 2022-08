Wo Long Fallen Dynasty: Verzicht auf Ausdauer-Leiste, zehn Waffentypen und mehr bestätigt

Im Rahmen der Gamescom 2022 in dieser Woche nutzten die Entwickler von Team Ninja die gebotene Bühne, um uns einen Gameplay-Trailer zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ zu präsentieren.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers sprachen Producer Fumihiko Yasuda und Development-Producer Masaaki Yamagiwa im Interview mit IGN über die spielerische Umsetzung des Action-Rollenspiels. Da „Wo Long: Fallen Dynasty“ in China spielt, werden die Schauplätze laut Team Ninja zum Teil deutlich größer ausfallen, als es noch in der „Nioh“-Reihe der Fall war. Als Beispiel wird hier eine Burg genannt, die mit ihren zahlreichen Winkeln zum Erkunden einlädt.

„Sogar so etwas wie eine Burg ist viel größer als zuvor, und die Erkundung ist vertikaler geworden, weil der Spielercharakter in Wo Long springen kann“, führte Yasuda aus.

Auf eine Ausdauerliste wird verzichtet

Als Grundlage des Kampfsystems fungiert das chinesische Martial-Arts, wodurch die Kämpfe in „Wo Long: Fallen Dynasty“ schneller ausfallen als in „Nioh“. Da auf eine klassische Ausdauer-Leiste verzichtet wird, könnt ihr im neuesten Werk von Team Ninja deutlich aggressiver und kompromissloser zu Werke gehen als in „Nioh“ oder anderen Soulslike-Titeln. Laut Yasuda und Yamagiwa war die Erhöhung des Spieltempos angesichts des Kampfsystems auf Basis des chinesischen Martial-Arts nur ein logischer Schritt.

Ein weiteres neues Feature ist die Moral. Diese steigt, wenn ihr Gegner tötet, und sinkt, wenn euer Held das Zeitliche segnet. Feinde mit einem höheren Moralwert sind laut den Entwicklern schwerer zu besiegen und stellen euch mitunter vor besonders knackige Herausforderungen. Weiter führen die Macher von Team Ninja aus, dass ihr in „Wo Long: Fallen Dynasty“ auf zehn unterschiedliche Waffentypen wie Schwerter oder Speere zurückgreifen und im Laufe eures Abenteuers zudem magische Fähigkeiten freischalten könnt.

„Neue Zaubersprüche werden freigeschaltet, wenn ihr einen höheren Rang erreicht. Göttliche Bestien können auch beschworen werden, um dir im Kampf zu helfen“, wird abschließend ausgeführt.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ wird 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

