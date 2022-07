Wo Long Fallen Dynasty: Trial-Phase, neues Moralsystem und mehr bestätigt

Im Rahmen des großen „Xbox & Bethesda Games-Showcase“ im Juni dieses Jahres nutzten die Entwickler von Team Ninja die gebotene Bühne, um mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ ihr neuestes Projekt vorzustellen.

Das Action-Rollenspiel verspricht laut Team Ninja genau wie die „Nioh“-Reihe eine äußerst knackige Spielerfahrung, die den Soulslike-Ansatz mit einem neuen Moral- und Belohnungssystem auf die nächste Stufe heben soll. Via Twitter veröffentlichten die Entwickler nun eine Übersicht über die gebotenen Features. Im Zuge des Ganzen wurde bestätigt, dass „Wo Long: Fallen Dynasty“ ähnlich den „Nioh“-Abenteuern vor dem Release im Rahmen einer Beta beziehungsweise einer Game-Trial auf Herz und Nieren getestet werden kann.

Konkrete Details zur der Game-Trial nannte Team Ninja zwar nicht, merkte allerdings an, dass diese schon „in naher Zukunft“ veröffentlicht werden soll. Dies könnte darauf hindeuten, dass entsprechende Informationen beziehungsweise die offizielle Ankündigung der Game-Trial in den nächsten Monaten folgen könnten.

Anbei die Übersicht über die bestätigten Features von „Wo Long: Fallen Dynasty“.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ entführt euch in eine düstere Fantasy-Version der Han-Dynastie. Ihr schlüpft in die Rolle eines namenlosen Soldaten, der sich in einem Land, das von Dämonen heimgesucht wurde, tödlichen Kreaturen und feindlichen Soldaten entgegenstellt. Mit Fumihiko Yasuda, dem Produzenten hinter den „Nioh“-Titel, und Masaaki Yamagiwa, dem Produzenten von „Bloodborne“, sind zwei alte Bekannte für „Wo Long: Fallen Dynasty“ verantwortlich.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Character creator✔

Challenging gameplay✔

New morale system✔

Weapons used with Chinese martial arts✔

Famous warlords from the Three Kingdoms✔

Creatures & fiends from Chinese mythology✔

Sorcery✔

Online multiplayer✔

Gameplay trial in the near future✔#WoLongFallenDynasty pic.twitter.com/z3DLlM1IqR

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) July 28, 2022