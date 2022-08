Wo Long Fallen Dynasty: Bosse und erste Spielszenen im offiziellen Gamescom-Trailer

Mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ kündigten die „Ninja Gaiden“- und „Nioh“-Macher von Team Ninja im Sommer dieses Jahres ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC an.

Genau wie es bereits bei den letzten Titeln des japanischen Studios der Fall war, haben wir es auch bei „Wo Long: Fallen Dynasty“ mit einem Action-Rollenspiel zu tun, das sich in erster Linie durch sein vielseitiges Kampfsystem und seinen hohen Schwierigkeitgsgrad definiert.

Im Rahmen der diesjährigen Gamescom stellten Koei Tecmo und die Entwickler von Team Ninja einen frischen Trailer zu „Wo Long: Fallen Dynasty“ bereit, der euch sowohl frische Spielszenen als auch Eindrücke zu ausgewählten Bossgegnern liefert.

Erste Gameplay-Demo auf der Tokyo Game Show 2022

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Trailers wurde bekannt gegeben, dass Spieler und Spielerinnen auf der Tokyo Game Show 2022 im September 2022 erstmals die Möglichkeit erhalten werden, selbst Hand an „Wo Long: Fallen Dynasty“ zu legen. Im neuesten Titel von Team Ninja verschlägt es uns dieses Mal in eine düstere Version der chinesischen Mythologie, in der wir in die Rolle eines namenslosen Helden schlüpfen.

Dieser kämpft in der Zeit der späten Han-Dynastie um sein Überleben und wird unversehens in ein weitreichendes Abenteuer verwickelt, als düstere Dämonen damit beginnen, die Kontrolle über das Land zu übernehmen. Team Ninja-typisch dürft ihr euch auf ein facettenreiches Kampfsystem freuen, das es euch laut Entwicklerangaben ermöglichen wird, den eigenen Helden auf euren ganz individuellen Spielstil zuzuschneiden.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Wo Long: Fallen Dynasty“ bisher leider nicht spendiert.

