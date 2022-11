Wo Long Fallen Dynasty: Acht Minuten Gameplay aus dem Dark-Fantasy-Spiel

Nachdem „Weo Long: Fallen Dynasty“ kürzlich einen Termin verpasst bekam und demnach im März des kommenden Jahres für Konsolen und PC auf den Markt gebracht wird, zeigt ein frisch veröffentlichtes und rund acht Minuten langes Video, was Fans des Genres von der Drei-Reiche-Fantasy-Action erwarten können. Gestartet werden kann der Clip unterhalb dieser Zeilen.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ versetzt Spieler in die spätere Han-Dynastie. Das chinesische Land ist überwältigt von Chaos und Zerstörung und die kaiserliche Dynastie, die für viele Jahre erfolgreich war, steht vor dem Zusammenbruch. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt ein namenloser Milizionär, der für das Überleben in einer düsteren Fantasyversion der Han-Dynastie kämpft, in der Dämonen die drei Königreiche heimsuchen.

40 Stunden Spielzeit und Erweiterungen

Spieler stehen vor der Aufgabe, in Schwertkämpfen auf der Grundlage der chinesischen Kampfkünste tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten abzuwehren.

Die Spielzeit von „Wo Long: Fallen Dynasty“ liegt laut Team Ninja bei etwa 40 Stunden, abhängig davon, wie sich der Spieler anstellt und was er alles erreichen möchte. Nach dem Abspann soll der Titel zudem besonders knackige Herausforderungen bieten, die dem Charakter und den Fähigkeiten der Spieler laut Entwicklerangaben alles abverlangen werden.

Begleitet wird „Wo Long: Fallen Dynasty“ von einem Season Pass, der bereits ein Bestandteil der Deluxe Edition ist und auch einzeln gekauft werden kann. Die damit verbundenen Packs enthalten neue Generäle, neue Dämonen, neue Szenarien, neue Stages, neue Waffentypen und mehr. Die Digital Deluxe Edition umfasst zudem ein digitales Artbook und einen digitalen Mini-Soundtrack.

Weitere Meldungen zu Wo Long Fallen:

„Wo Long: Fallen Dynasty“ wird am 3. März 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Vorbesteller werden mit der „Baihu-Rüstung“ belohnt. Nachfolgend steht das rund acht Minuten lange Gameplay-Video zur Ansicht bereit:

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren