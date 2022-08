Wo Long Fallen Dynasty: Spielzeit und klassische Queststruktur bestätigt

In einem aktuellen Interview verrieten die Entwickler von Team Ninja, wie lange euch "Wo Long: Fallen Dynasty" unter dem Strich beschäftigen wird. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass nach "Nioh" ein weiteres Mal auf eine klassische Queststruktur gesetzt wird.

In einem von Vandal geführten Interview sprachen die Entwickler von Team Ninja über ihr neues Projekt „Wo Long: Fallen Dynasty“ und nannten dabei mehrere interessante Details.

Auch wenn die Areale und die Spielwelt von „Wo Long: Fallen Dynasty“ laut Entwicklerangaben zum Teil deutlich größer ausfallen werden als noch in den beiden „Nioh“-Abenteuern, solltet ihr auch dieses Mal nicht mit einer offenen Spielwelt rechnen. Stattdessen setzen die Macher von Team Ninja ein weiteres Mal auf eine klassische Queststruktur. Eine Design-Entscheidung, die von den Verantwotlichen bewusst getroffen wurde, um die Entwickler in die Lage zu versetzen, ihre kreativen Stärken auszuspielen.

Hier bezieht sich das Studio vor allem auf die Inszenierung des Abenteuers und die Action beim Gameplay an sich.

Entwickler nennen die durchschnittliche Spielzeit

Dies soll natürlich nicht bedeuten, dass euer Forscherdrang auf der Strecke bleibt. Ganz im Gegenteil: Da die Areale dieses Mal größer ausfallen als in „Nioh“, warten zahlreiche Geheimnisse und optionale Pfade auf ihre Entdeckung. Zumal der Protagonist von „Wo Long: Fallen Dynasty“ in der Lage ist, zu springen und so ganz neue Gebiete zu erreichen. Ein weiteres Thema, über das im Interview mit Vandal gesprochen wurde, ist der Umfang des Action-Rollenspiels.

Laut dem verantwortlichen Produzenten Masaaki Yamagiwa haben wir es bei „Wo Long: Fallen Dynasty“ mit einem umfangreichen Abenteuer zu tun, das die Spieler und Spielerinnen im Durchschnitt etwa 40 Stunden beschäftigen wird. Allerdings versteht sich diese Angabe lediglich als eine grobe Richtlinie, da die Spielzeit natürlich immer vom Geschick des Nutzers und seiner Spielweise abhängt.

Neben den diversen Geheimnissen abseits des Hauptpfads werden beispielsweise besonders knackige Herausforderungen versprochen, die nach dem Abschluss des Hauptspiels beziehungsweise den Credits auf euch warten. Hinzukommt die bisher nicht näher konkretisierte Multiplayer-Komponente des düsteren Fantasy-Titels.

„Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

