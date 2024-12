The First Berserker Khazan: Neuer Cinematic-Trailer bestätigt Release- und Demo-Termin

The First Berserker Khazan:

Auf den Game Awards 2024 wurde ein neuer Cinematic-Trailer zu The First Berserker Khazan gezeigt, der auch den Release-Termin des Action-Rollenspiels verrät. Außerdem wurde eine spielbare Demo-Version angekündigt.

Nachdem erst vorgestern ein vermeintliches Release-Datum zu „The First Berserker Khazan“ geleakt wurde, haben Publisher Nexon und Entwickler Neople nun im Rahmen der Game Awards 2024 für endgültige Klarheit gesorgt.

So zeigten die Macher auf der Preisverleihung einen brandneuen Cinematic-Trailer zu „The First Berserker Khazan“, der auch den Termin für die Veröffentlichung bestätigte. Demnach wird das brachiale Action-Rollenspiel tatsächlich ab dem 27. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein.

Auf frische Gameplay-Szenen müssen wir dieses Mal zwar leider verzichten, trotzdem vermittelt der neue Cinematic-Trailer zu „The First Berserker Khazan“ weitere Eindrücke aus der brutal-düsteren Atmosphäre des kommenden Anime-Soulslike.

Demo und Pre-Order-Boni angekündigt

Neben dem Release-Termin kündigt der neue Cinematic-Trailer zu „The First Berserker Khazan“ aber auch eine spielbare Demo an: ab dem 16. Januar 2025 haben interessierte Spieler somit selbst die Möglichkeit, das vielversprechende Action-RPG einmal auszuprobieren.

Außerdem haben Nexon und Neople verraten, auf welche Pre-Order-Boni sich Vorbesteller von „The First Berserker Khazan“ freuen dürfen. So können sich frühzeitige Käufer über das Rüstungsset „Gefallener Stern“ freuen, welches einige Bonus-Effekte wie beispielsweise mehr Ausdauer und Lebenskraft gewährt. Optisch erinnert die Kluft an Khazans Erscheinungsbild während des Exils in den schneebedeckten Bergen, nach den falschen Anschuldigen des Hochverrats.

The First Berserker Khazan verspricht knallharte Soulslike-Erfahrung

Angekündigt wurde „The First Berserker Khazan“ erstmals auf den letztjährigen Game Awards. Schon damals machten die Entwickler schnell klar: Alle interessierten Spieler sollen sich auf eine „brutale Reise“ gefasst machen. Und auch die ersten Gameplay-Szenen aus dem Action-Rollenspiel zeigten, dass sich die Macher im Hinblick auf die knallharten Kämpfe offensichtlich an From Softwares beliebten Souls-Spielen orientierten.

Mitte Oktober fand zuletzt auch ein geschlossener Beta-Test zu „The First Berserker Khazan“ statt, der die ersten Eindrücke zum Kampfsystem bestätigte. Einziger Unterschied zu den Genre-Kollegen: Die Auseinandersetzungen laufen deutlich direkter und schneller ab. Zusätzlich wird in „The First Berserker Khazan“ auch etwas mehr Wert auf erfolgreiches und gut getimtes Blocken und Parieren gelegt – „Sekiro: Shadows Die Twice“ lässt grüßen. Weitere Eindrücke könnt ihr in unserem Preview-Bericht zu „The First Berserker Khazan“ nachlesen:

Neben dem Kampfsystem legen die Entwickler aber auch Wert auf eine stimmige Hintergrundgeschichte, da „The First Berserker Khazan“ Teil des großen „Dungeon Fighter“-Universums ist. Die Story rückt den titelgebenden Helden Khazan in den Mittelpunkt, der fälschlicherweise des Verrats beschuldigt wird, obwohl er erst kürzlich das Reich Pell Los vor den Mächten des Bösen retten konnte.

Auf seinem Rachefeldzug müssen die Spieler in „The First Berserker Khazan“ schließlich gegen zahlreiche mächtige Gegner und Bosse antreten und die „Kunst des Kampfes“ meistern, um letztendlich zurückzufordern, was Khazan genommen wurde.

